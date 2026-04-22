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Arbeloa vor dem Aus
Real Madrid beschäftigt sich mit Bundesliga-Trainer

Dass Real mit Alvaro Arbeloa an der Seitenlinie in die nächste Saison geht, scheint unwahrscheinlich. Die Gerüchteküche läuft langsam, aber sicher heiss. Auch der Trainer des VfB Stuttgart soll in Madrid ein Thema sein.
Publiziert: 13:36 Uhr
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Alvaro Arbeloa wird wohl kaum als Real-Trainer in die neue Saison gehen.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Real Madrid wird in dieser Saison aller Voraussicht nach ohne Titel bleiben – eine Katastrophe für den Rekordmeister und Rekord-Champions-League-Sieger. 

Alles deutet daher darauf hin, dass die Amtszeit von Trainer Alvaro Arbeloa (43) bereits nach gut vier Monaten enden wird. Die Suche nach einem Nachfolger hat längst begonnen. 

Laut Informationen der «Sport Bild» ist ein Bundesliga-Coach bei den Königlichen Thema. Klubintern soll die Personalie Sebastian Hoeness (43) besprochen werden. Der Neffe des langjährigen Bayern-Präsidenten Uli Hoeness (74) trainiert die Schwaben seit Frühling 2023, formte sie seither vom Abstiegskandidaten zum Pokalsieger, Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer. 

In den letzten Wochen wurden auch der französische Nationaltrainer Didier Deschamps (57) und Ex-Real-Coach José Mourinho (63) als mögliche Nachfolger gehandelt. Auch der Name Jürgen Klopp (58) fiel immer wieder in Verbindung mit Real, der Deutsche hat Kontakte zu den Madrilenen jedoch dementiert.

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