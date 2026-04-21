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Mourinho bei Real im Gespräch
Steht in Spanien das grosse Trainer-Beben an?

Nach einer weiteren titellosen Saison dürfte Álvaro Arbeloa bei Real Madrid vor dem Abgang stehen – und dies nicht als einziger La-Liga-Trainer. Wird mit José Mourinho ein alter Bekannter sein Nachfolger bei den Königlichen?
Publiziert: 14:12 Uhr
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Kehrt José Mourinho als Trainer zu Real Madrid zurück?
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 14 Trainer in La Liga könnten im Sommer ihr Amt abgeben
  • José Mourinho als möglicher Nachfolger für Álvaro Arbeloa bei Real Madrid genannt
  • Die Zeitung «Marca» bezeichnet den Job von Diego Simeone als «sicher»
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der spanischen Liga droht ein Tsunami – zumindest, wenn es nach der «Marca» geht. «Tsunami auf den Bänken der Primera División», so titelt die spanische Sportzeitung am Wochenende im Hinblick auf den Sommer.

Nicht weniger als 14 Übungsleiter sollen demnach in der höchsten spanischen Spielklasse vor dem Abgang stehen. Der prominenteste Name auf dieser Liste: Álvaro Arbeloa (43), seit Januar an der Seitenlinie von Real Madrid.

Seine Bilanz: Out im Pokal gegen Zweitligist Albacete, Out in der Champions League gegen die Bayern und in der Meisterschaft eine Hypothek von neun Punkten gegenüber Dauerrivale Barcelona. Für die Königlichen dürfte die zweite titellose Saison in Folge kaum noch zu verhindern sein.

Kommts zur Mourinho-Rückkehr?

Und Arbeloa dürfte sich trotz Vertrag bis 2027 kaum noch auf dem Trainerstuhl halten können. Als möglicher Nachfolger kommt offenbar auch ein alter Bekannter in Frage: Gemäss der «Marca» soll José Mourinho (63) auf der Kandidatenliste von Real-Präsident Florentino Pérez (79) stehen. Der Portugiese amtete bereits zwischen 2010 und 2013 als Trainer in der spanischen Hauptstadt. 2012 gewann er mit Real die Meisterschaft.

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Kontakt zwischen den Real-Verantwortlichen und Mourinho soll es noch nicht gegeben haben, doch der aktuelle Benfica-Trainer hat die Gerüchteküche am Wochenende weiter angeheizt. Gegenüber den Medien verzichtete er auf eine Benfica-Garantie für die kommende Saison.

Bereits klar ist die Lage in Bilbao, wo Ernesto Valverde (62) nach über 400 Spielen mit Athletic seinen Posten am Ende der laufenden Saison räumen wird. Einen neuen Trainer könnte laut «Marca» auch Ricardo Rodríguez (33) erhalten: Betis Sevilla unter Manuel Pellegrini (72) befindet sich nicht erst seit dem enttäuschenden Europa-League-Aus gegen Braga in einem Formtief.

Neuer Trainer für Sow und Vargas?

Einen auslaufenden Vertrag besitzt Marcelino (66) bei Villarreal, wobei eine Verlängerung unwahrscheinlich erscheint. Zu schwach sind die Auftritte der Südspanier in der Champions League (nur ein Punkt in der Ligaphase) und im spanischen Pokal (Niederlage gegen Zweitligist Santander) gewesen. Und natürlich dürfte es bei den Teams im Abstiegskampf, unter anderem beim FC Sevilla mit Djibril Sow (29) und Rubén Vargas (27), zu einigen Veränderungen an der Seitenlinie kommen.

Über den Sommer hinaus bei Atlético Madrid bleiben soll dagegen Diego Simeone (55), nachdem es in den letzten Monaten Gerüchte um einen möglichen Abgang des dienstältesten La-Liga-Trainers gegeben hat. Für die «Marca» ist sein Job aber «sicher».

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
31
54
79
2
Real Madrid
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
Villarreal CF
31
20
61
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
31
7
46
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
31
4
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
Getafe CF
31
-5
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
31
-1
39
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
31
-11
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
31
-12
38
11
FC Girona
FC Girona
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
31
-9
35
14
Valencia CF
Valencia CF
31
-12
35
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
31
-9
34
16
Sevilla FC
Sevilla FC
31
-12
34
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
31
-11
33
18
Elche CF
Elche CF
31
-8
32
19
Levante UD
Levante UD
31
-15
29
20
Real Oviedo
Real Oviedo
31
-24
27
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Betis Sevilla
Betis Sevilla
LaLiga
LaLiga
Villarreal
Villarreal
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
FC Barcelona
FC Barcelona
Sevilla
Sevilla
Europa League
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