Mercedes und Ferrari: Stallorder nach der Pause?

Bei Mercedes und Ferrari haben sich die beiden Chefs Toto Wolff (54) und Fred Vasseur (58) bestimmt schon geheime Gedanken über den Titelkampf gemacht. Dabei fiel im bösen Traum das verhasste Wort «Stallorder».

Roger Benoit, Spa

Noch können beide mit etwas Nerventropfen schlafen und das heikle Thema in die Sommerpause ab nächsten Montag mitnehmen. Aber aufgepasst: Der 41. Grand Prix von Ungarn könnte am Sonntag ab 15 Uhr (TV live) die Situation wieder für beide Teams schlagartig ändern.

Die Zuverlässigkeit fehlt

WM-Leader Kimi Antonelli: «Es ist verrückt, vor meinem Sieg in Spa habe ich drei Rennen lang gemerkt, dass du in diesem Sport machtlos gegen Defekte oder das fehlende Glück bist. Deshalb habe ich auch in Belgien bis zur Ziellinie nicht an den Sieg geglaubt!»

Da wird der Italiener von Toto Wolff unterstützt: «Wir haben dieses Jahr ungewöhnlich viele Probleme und Ausfälle. Aber mit dem stärksten Motor musst du im ersten Lehrjahr eben mit solchen negativen Erscheinungen leben. Die Zuverlässigkeit wird am Ende entscheiden.»

Noch ist Ferrari nicht abgehängt

So kommt Mercedes nur mit 73 Punkten Vorsprung auf Ferrari nach Budapest. Wolff: «Der Ausfall von Russell nach dem unglücklichen Zwischenfall mit Hamilton schmerzt.» Und die Roten? Vasseur: «Wir müssen einfach dranbleiben, auch wenn wir natürlich nicht die Favoriten sind.»

Die Fragen bleiben: Muss Russell (50 Punkte zurück) bald für Antonelli fahren? Muss Leclerc (33 Punkte hinter Hamilton) plötzlich für den siebenfachen Champion auf die Bremse?

Kimi in Ungarn: Erster Europa-Punkt

Neben Antonelli kommt auch Audi-Leader Gabriel Bortoleto (21) diese Woche gut gelaunt zum zweiten Mal auf die Mickey Mouse Strecke nach Budapest.

Ein Wahnsinn: Kimi holte dort 2025 nach sechs Nullern in Europa (vier Ausfälle, je einmal Rang 16 und 18) mit dem zehnten Platz (hinter Verstappen) seinen ersten WM-Punkt auf unserem Kontinent! Es folgte nochmals ein 16. Platz in Holland und dann der neunte Rang in Monza. Drei Europa-Punkte – jetzt sind es schon 73.

«Habe nie gezweifelt!»

Antonelli: «Ja, diese Bilanz ist unheimlich und in Spa war ich vor einem Jahr am Boden zerstört. Gezweifelt habe ich nie, aber viel nachgedacht!»

Wolff: «Und für viele Experten war damals klar: Mercedes hat den falschen Mann ins Team geholt und verheizt ein grosses Talent. Zum Glück lagen die meisten Menschen mit ihrer Einschätzung voll daneben.»

Bortoleto wurde 2025 Sechster

Auch Bortoleto denkt gerne an Ungarn zurück. Der Brasilianer schenkte damals Sauber im Abschiedsjahr mit dem sechsten Platz acht goldene Punkte. Es ist das bisher beste GP-Resultat des Südamerikaners, der ja mit einem 8. Rang aus Belgien anreist. Bortoleto ist überzeugt: «Wenn wir noch etwas mehr Power aus dem Heck bekommen, können wir unsere direkten Gegner angreifen und überholen.» Haas (7.) liegt noch elf Punkte vor Audi, Williams (8.) noch einen Zähler.

Und wenn die Deutschen endlich der Defekthexe bei Hülkenberg den Garaus machen, dann könnte bald die Post nach vorne abgehen. Damit haben nicht viele Leute im Premierenjahr von Audi gerechnet.