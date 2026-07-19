Audi punktet auch in Spa-Francorchamps, erneut wegen Gabriel Bortoleto. So ergibt sich eine neue Rangordnung innerhalb des Teams.

Roger Benoit aus Spa-Francorchamps

Zwei Wochen nach Silverstone darf sich die jetzt neue Nummer 1 im Audi-Team, Gabriel Bortoleto (21), auch in Spa als Achter wieder vier WM-Punkte gutschreiben. Der Brasilianer fährt sich langsam in die Wunschlisten der Topteams für die kommenden Jahre.

Still und unaufgeregt steigt er jeweils in seine Rennen, besticht mit klaren Überholmanövern. Duelle, die er nicht gewinnen kann, lässt er schon mal im Hirn wegfallen. Es macht einfach Spass, Bortoleto zuzuschauen.

Hülkenberg mit nächstem Nuller

Die FIA hat zwar noch einen Zwischenfall zwischen dem Audi-Fahrer und dem Briten Lindblad (Racing Bulls) untersucht. Gegen Ende des Rennens sollen sich die beiden neben der Strecke einen Vorteil verschafft haben. Aber die Rennleitung legt den Zwischenfall schnell und ohne Konsequenzen zu den Akten – das Resultat bleibt unverändert. Nun, Lindblad lag auch stets über zwei Sekunden hinter Bortoleto. Im Ziel waren es noch 1,2 Sekunden.

Für Teamkollege Nico Hülkenberg (38) geht die schwarze Nuller-Serie weiter. Zuletzt hatte der Deutsche beim WM-Finale 2025 in Abu Dhabi als Neunter zwei Zähler eingesammelt.

Bortoleto läuft dem Deutschen den Rang ab

Diesmal lag Hülkenberg im Kampf um den zehnten Platz (also den letzten WM-Punkt) nicht einmal 2,5 Sekunden hinter Colapinto im Alpine. Doch zwischen Hülkenberg und dem Argentinier rasten noch Gasly und Lawson über die Ziellinie. So blieb nur der 13. Rang.

Vor einem Jahr war Bortoleto hier bei der Ardennen-Premiere Neunter geworden. Hülkenberg kam als Zwölfter ins Ziel.

Man kann es drehen, wie man will: Bortoleto (33 Grosse Preise) fährt dem routinierteren Partner (259 Rennen) langsam, aber sicher den Rang ab. Das schmerzt den Deutschen. Aber alles nur auf Pleiten, Pech und Pannen zu schieben, wäre wohl der schlechtere Weg in die Zukunft.

Nur noch ein Punkt hinter Williams

In der Öffentlichkeit redet der Mann, der letztes Jahr in Silverstone beim Sauber-Abschied seinen einzigen Podestplatz seit dem Einstieg 2010 feiern konnte, dauernd von Fortschritten im Team und der richtigen Richtung. Intern sollte er aber mal auf den Putz hauen. Niemand liegt im internen Duell gerne mit 0:10 Punkten zurück.

PS: Audi liegt jetzt im Kampf um WM-Position acht gegen Williams nur noch 10:11 zurück. Und die Briten (15. Albon, 16. Sainz) sind seit Wochen stehend k.o.