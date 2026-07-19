Ferrari-Duell um Platz 3 – Norris arbeitet sich nach vorne

Kimi Antonelli hat an der Spitze einen Vorsprung von 1,8 Sekunden in Richtung Max Verstappen. Der hat Leclerc, Hamilton und Piastri im Schlepptau. Piastri ist nach der Berührung mit Leclerc mit Schaden unterwegs.
Lewis Hamilton wird von der Rennleitung bestraft. Man sieht ihn als Schuldigen für die Kollision mit George Russell. Er bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe, die er beim Boxenstopp absitzen muss.
Lando Norris hat sich im Mittelfeld derweil weiter nach vorne gearbeitet. Er ist an Colapinto und Lawson vorbeigekommen und ist nun Siebter hinter Lindblad.
Lewis Hamilton zieht fast ohne Gegenwehr an Oscar Piastri vorbei. Gab es da Probleme mit dem Energiemanagement bei McLaren? Das sah beinahe zu einfach aus.
Es kommt zur nächsten Berührung! Piastri hängt direkt im Heck von Leclerc, dann touchieren sich die beiden. Dabei lösen sich offenbar Teile am Ferrari, doch Leclerc behauptet die Position. "Er hat mir nicht genug Platz gelassen", funkt Piastri.
Oscar Piastri hängt nach einigen schnellen Runden nun Charles Leclerc am Heck. In seinem Windschatten ist Lewis Hamilton unterwegs.
Lando Norris ist weiterhin auf Platz neun unterwegs. Für ihn gilt es, schnell nach vorne zu kommen, wenn er noch die Chance auf einen der Topplätze haben möchte.
Max Verstappen fackelt nicht lange und vor Les Combes geht es am Ferrari von Leclerc vorbei. Der kann zumindest vorerst keinen Konter setzen. Antonelli ist an der Spitze knapp eine Sekunde weg.
Im hinteren Feld hat sich Isack Hadjar nach dem Restart bereits einige Plätze nach vorne gearbeitet. Der Red Bull-Fahrer ist auf Platz 16 angekommen. Lando Norris ist Neunter. Verstappen lauert seinerseits auf Leclerc.