Ferrari-Duell um Platz 3 – Norris arbeitet sich nach vorne

8. Runde: Berührung zwischen Piastri und Leclerc

Es kommt zur nächsten Berührung! Piastri hängt direkt im Heck von Leclerc, dann touchieren sich die beiden. Dabei lösen sich offenbar Teile am Ferrari, doch Leclerc behauptet die Position. "Er hat mir nicht genug Platz gelassen", funkt Piastri.