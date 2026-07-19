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GP von Belgien
Spa-Francorchamps
Spa-Francorchamps
1.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli23:11.118Mercedes AMG Motorsport
2.
Max Verstappen
Max Verstappen+1.622Red Bull Racing
3.
Charles Leclerc
Charles Leclerc+2.397Ferrari
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GP von Belgien im Ticker
Ferrari-Duell um Platz 3 – Norris arbeitet sich nach vorne

vor 1 Minute

12. Runde: Überholmanöver von Lando Norris

vor 3 Minuten

11. Runde: Der Blick nach vorne

Kimi Antonelli hat an der Spitze einen Vorsprung von 1,8 Sekunden in Richtung Max Verstappen. Der hat Leclerc, Hamilton und Piastri im Schlepptau. Piastri ist nach der Berührung mit Leclerc mit Schaden unterwegs.

vor 3 Minuten

10. Runde: Strafe für Lewis Hamilton

Lewis Hamilton wird von der Rennleitung bestraft. Man sieht ihn als Schuldigen für die Kollision mit George Russell. Er bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe, die er beim Boxenstopp absitzen muss.

vor 4 Minuten

10. Runde: Überholmanöver von Lando Norris

Lando Norris hat sich im Mittelfeld derweil weiter nach vorne gearbeitet. Er ist an Colapinto und Lawson vorbeigekommen und ist nun Siebter hinter Lindblad.

vor 5 Minuten

9. Runde: Überholmanöver von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton zieht fast ohne Gegenwehr an Oscar Piastri vorbei. Gab es da Probleme mit dem Energiemanagement bei McLaren? Das sah beinahe zu einfach aus.

vor 6 Minuten

8. Runde: Berührung zwischen Piastri und Leclerc

Es kommt zur nächsten Berührung! Piastri hängt direkt im Heck von Leclerc, dann touchieren sich die beiden. Dabei lösen sich offenbar Teile am Ferrari, doch Leclerc behauptet die Position. "Er hat mir nicht genug Platz gelassen", funkt Piastri.

vor 8 Minuten

7. Runde: Piastri hängt hinter Leclerc

Oscar Piastri hängt nach einigen schnellen Runden nun Charles Leclerc am Heck. In seinem Windschatten ist Lewis Hamilton unterwegs.

vor 10 Minuten

7. Runde: Wie schnell kommt Norris nach vorne

Lando Norris ist weiterhin auf Platz neun unterwegs. Für ihn gilt es, schnell nach vorne zu kommen, wenn er noch die Chance auf einen der Topplätze haben möchte.

vor 11 Minuten

6. Runde: Überholmanöver von Max Verstappen

Max Verstappen fackelt nicht lange und vor Les Combes geht es am Ferrari von Leclerc vorbei. Der kann zumindest vorerst keinen Konter setzen. Antonelli ist an der Spitze knapp eine Sekunde weg.

vor 12 Minuten

6. Runde: Hadjar arbeitet sich vor

Im hinteren Feld hat sich Isack Hadjar nach dem Restart bereits einige Plätze nach vorne gearbeitet. Der Red Bull-Fahrer ist auf Platz 16 angekommen. Lando Norris ist Neunter. Verstappen lauert seinerseits auf Leclerc.

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