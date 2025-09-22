Nach seiner Entlassung bei Red Bull erhält Christian Horner eine Abfindung von 85,7 Millionen Franken. Gerüchte über eine mögliche Investition in den Rennstall Alpine mit den F1-Ikonen Briatore und Ecclestone kursieren.

Darum gehts Christian Horner erhält Millionen-Abfindung von Red Bull nach Entlassung

Gerüchte über mögliche Investition Horners in Alpine-Rennstall mit F1-Ikonen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Nach Christian Horners (51) Entlassung bei Red Bull im vergangenen Juli erhält der Brite nun seine Abfindung. Und was für eine! Horner soll von seinem Ex-Arbeitgeber eine satte Geldsumme von über 85 Millionen Franken erhalten.

Nach Diskussionen über mehrere Wochen einigt sich Horner nun endlich mit Red Bull auf eine passende Entschädigung – zwischenzeitlich war sogar von einem neunstelligen Betrag die Rede.

Gigantische Summe

Da Horner bis 2030 einen Vertrag bei den Bullen hatte, sind diese dem Briten nach dessen Entlassung noch eine gehörige Stange Geld schuldig. Zuerst diskutierte man über eine Summe rund um 55 Millionen Franken, dann schoss die Zahl auf über 100 Millionen in die Höhe.

Nach mehreren Wochen Diskussion haben sich die beiden Parteien schliesslich auf eine Abfindung von umgerechnet 85,7 Millionen Franken geeinigt, wie «The Times» berichtet.

Investition der «Haifisch-Mafia»

Was machen mit dem vielen Geld? Es kursieren diverse Gerüchte über eine mögliche Investition in den Rennstall Alpine. So könnte Horner zusammen mit den beiden F1-Ikonen, Flavio Briatore (75) und Bernie Ecclestone (94) das französische Team zu dritt übernehmen wollen.

Die Idee sorgt für Begeisterung, unter anderem bei Mercedes-Boss Toto Wolff. Doch der jetzige Alpine-Chef Briatore winkt gemäss «The Sun» ab. «Ich hoffe, er kommt bald zurück, aber im Moment ist er bei Alpine nicht im Bilde.» Für ihn ist Horner «im Moment nicht mehr in der Formel 1.»



