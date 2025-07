Knall in der Formel 1. Das kriselnde Spitzenteam Red Bull entlässt am Mittwoch seinen Teamchef Christian Horner nach 20 Jahren im Amt. Ein Nachfolger ist bereits gefunden.

1/6 Wird bei Red Bull entlassen: Christian Horner. Foto: Lukas Gorys

Björn Lindroos Redaktor Sport

Es kracht beim Formel-1-Team Red Bull. Der Rennstall wirft seinen Teamchef Christian Horner (51) per sofort raus. Das Team bestätigt entsprechende Medienberichte am Mittwochmittag. Der Brite soll sich noch heute von den Mitarbeitern in der Fabrik in England verabschieden.

Horner war seit 2005 bei den Bullen angestellt und hat beim Energydrink-Konzern noch einen Vertrag bis 2030. Drahtzieher der Entlassung soll Oliver Mintzlaff sein, der als Sportchef bei Red Bull arbeitet. Die Eigentümer und Motorsport-Boss Dr. Helmut Marko (82) sollen hinter der Entscheidung stehen.

Will man Verstappen halten?

Will der Rennstall so einen Verbleib von Weltmeister Max Verstappen ermöglichen? Der Holländer zeigte sich zuletzt frustriert über die aktuelle Situation bei Red Bull. Der Rennstall steht in der Teamwertung nur auf Platz 4 und Verstappen hat bereits 69 Punkte Rückstand auf WM-Leader Piastri (McLaren).

Obwohl er sich vor der Saison noch zu Red Bull bekannt hatte, fehlte zuletzt ein solches Bekenntnis. Trotz Vertrag bis 2028 hat Verstappen eine Klausel, die besagt, dass er den Rennstall verlassen darf, falls er Ende Juli nicht unter den Top 3 in der Fahrerwertung liegt. Mercedes soll starkes Interesse am viermaligen Weltmeister haben.

Ein weiterer Grund für das Horner-Aus: Der Brite hat zuletzt die ganze Macht an sich gezogen. Er war als Teamchef tätig, als Chef der Technik- und Motorenabteilung und auch fürs Marketing verantwortlich. Für die Bosse wohl zu viel.

Nachfolger gefunden

Ob auch sein Skandal vom vergangenen Jahr eine Rolle spielt, ist unbekannt. Damals soll Horner seiner Assistentin gegenüber ein «unangemessenes Verhalten» gezeigt haben. Im vergangenen August wurde er aber intern freigesprochen.

Einen Nachfolger hat Red Bull bereits gefunden. Laurent Mekies (48) übernimmt Horners Job. Der Franzose arbeitete zuletzt als Teamchef von Red-Bull-Tochter Racing Bulls und wird jetzt befördert.