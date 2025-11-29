Ex-Formel-1-Pilot Adrian Sutil wurde wegen Betrugsverdachts verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart durchsuchte mehrere Objekte in Monaco, der Schweiz und Sindelfingen. Sutil soll nun in Untersuchungshaft sitzen.

Darum gehts Ex-Formel-1-Pilot Adrian Sutil verhaftet wegen mutmasslichen Betrugs

Durchsuchungen in Monaco, Schweiz und Sindelfingen, Haftbefehl vollstreckt

Sutil bestritt 128 Formel-1-Rennen zwischen 2007 und 2014 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der ehemalige Formel-1-Pilot Adrian Sutil befindet sich lange nach seiner Zeit in der Königsklasse in den Schlagzeilen, diesmal jedoch aus unschönen Gründen. Wie «Bild» berichtet, wurde Sutil am Donnerstag verhaftet. Der Vorwurf: mutmasslicher Betrug.

Gemäss «Bild» führten Polizeibeamte am Donnerstag Razzien an drei Adressen in Monaco, der Schweiz und im schwäbischen Sindelfingen durch. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte: «Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurden mehrere Objekte durchsucht». Sutil soll in Sindelfingen festgenommen und anschliessend zum Amtsgericht Stuttgart gebracht worden sein, wo ein Richter den Haftbefehl vollstreckte. Nun soll er in Untersuchungshaft sitzen.

Die genauen Umstände der Festnahme sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hält sich mit Details zurück, doch laut Ermittlern besteht der Verdacht «des gemeinschaftlichen Betrugs in besonders schwerem Fall und der gemeinschaftlichen Unterschlagung». In den letzten Jahren soll Sutil im Handel mit Luxusautos tätig gewesen sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Rennfahrer mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits 2011 wurde er zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, nachdem er in einem Nachtclub in Shanghai den damaligen Lotus-Boss Eric Lux mit einem Champagnerglas am Hals verletzt hatte.

Unrühmliches Sauber-Kapitel und Negativrekord in der Formel 1

Auch bei Sauber bleibt das Kapitel Sutil eher unrühmlich in Erinnerung. Der Deutsche sass 2014 im Hinwiler Cockpit neben Esteban Gutiérrez. Keinem der beiden gelang es in dieser Saison, einen WM-Punkt zu holen. Schlimmer noch: Letztlich musste der Deutsche trotz laufendem Vertrag den Rennstall nach der Saison verlassen, was schliesslich zu einer Millionenklage gegen Sauber geführt hatte.

Sauber markierte den Schlusspunkt hinter Sutils Formel-1-Karriere, in der er einen Negativrekord aufstellte. Der Deutsche absolvierte zwischen 2007 und 2014 128 Formel-1-Rennen für Spyker, Force India und Sauber und sein Bestresultat ist ein vierter Platz beim Grand Prix in Monza 2009. Damit ist Sutil der Pilot mit den meisten Grand-Prix-Starts (128) ohne Podiumsplatzierung – allerdings erst seit dem dritten Platz von Nico Hülkenberg in Silverstone diese Saison.