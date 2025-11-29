DE
FR
Abonnieren

Schon in Hinwil sorgte er für Stunk
Deutscher Ex-Sauber-Pilot sitzt im Knast

Ex-Formel-1-Pilot Adrian Sutil wurde wegen Betrugsverdachts verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart durchsuchte mehrere Objekte in Monaco, der Schweiz und Sindelfingen. Sutil soll nun in Untersuchungshaft sitzen.
Publiziert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/6
Ex-Sauber-Pilot Adrian Sutil hat Ärger mit dem Gesetz. Nicht zum ersten Mal.
Foto: AFP/Getty Images

Darum gehts

  • Ex-Formel-1-Pilot Adrian Sutil verhaftet wegen mutmasslichen Betrugs
  • Durchsuchungen in Monaco, Schweiz und Sindelfingen, Haftbefehl vollstreckt
  • Sutil bestritt 128 Formel-1-Rennen zwischen 2007 und 2014
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
bliki.jpg
Stefan Meier und BliKI

Der ehemalige Formel-1-Pilot Adrian Sutil befindet sich lange nach seiner Zeit in der Königsklasse in den Schlagzeilen, diesmal jedoch aus unschönen Gründen. Wie «Bild» berichtet, wurde Sutil am Donnerstag verhaftet. Der Vorwurf: mutmasslicher Betrug.

Gemäss «Bild» führten Polizeibeamte am Donnerstag Razzien an drei Adressen in Monaco, der Schweiz und im schwäbischen Sindelfingen durch. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte: «Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurden mehrere Objekte durchsucht». Sutil soll in Sindelfingen festgenommen und anschliessend zum Amtsgericht Stuttgart gebracht worden sein, wo ein Richter den Haftbefehl vollstreckte. Nun soll er in Untersuchungshaft sitzen.

Die genauen Umstände der Festnahme sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hält sich mit Details zurück, doch laut Ermittlern besteht der Verdacht «des gemeinschaftlichen Betrugs in besonders schwerem Fall und der gemeinschaftlichen Unterschlagung». In den letzten Jahren soll Sutil im Handel mit Luxusautos tätig gewesen sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Rennfahrer mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits 2011 wurde er zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, nachdem er in einem Nachtclub in Shanghai den damaligen Lotus-Boss Eric Lux mit einem Champagnerglas am Hals verletzt hatte.

Unrühmliches Sauber-Kapitel und Negativrekord in der Formel 1

Auch bei Sauber bleibt das Kapitel Sutil eher unrühmlich in Erinnerung. Der Deutsche sass 2014 im Hinwiler Cockpit neben Esteban Gutiérrez. Keinem der beiden gelang es in dieser Saison, einen WM-Punkt zu holen. Schlimmer noch: Letztlich musste der Deutsche trotz laufendem Vertrag den Rennstall nach der Saison verlassen, was schliesslich zu einer Millionenklage gegen Sauber geführt hatte.

Sauber markierte den Schlusspunkt hinter Sutils Formel-1-Karriere, in der er einen Negativrekord aufstellte. Der Deutsche absolvierte zwischen 2007 und 2014 128 Formel-1-Rennen für Spyker, Force India und Sauber und sein Bestresultat ist ein vierter Platz beim Grand Prix in Monza 2009. Damit ist Sutil der Pilot mit den meisten Grand-Prix-Starts (128) ohne Podiumsplatzierung – allerdings erst seit dem dritten Platz von Nico Hülkenberg in Silverstone diese Saison.

Mehr zur Formel 1
Piastri feiert seine Wiedergeburt
Doppel-Schock für Verstappen
Piastri feiert seine Wiedergeburt
Piastri um Tausendstel vor Norris – alle schonen den Gummi
Grosskampf im Doha-Training
Piastri um Tausendstel vor Norris – alle schonen den Gummi
Piastri enthüllt: «Ich war gegen eine Stallorder»
Neues Chaos bei McLaren
Piastri enthüllt: «Ich war gegen eine Stallorder»
Aston Martin hat einen neuen Teamchef
Wechsel bei F1-Rennstall
Aston Martin hat einen neuen Teamchef
Dreikampf um Platz 7: Jetzt zählt jeder Punkt!
Bortoleto im Crash-Alptraum
Dreikampf um Platz 7: Jetzt zählt jeder Punkt!
Nach McLaren-Eigentor: Stallorder für Piastri?
Angst vor Albtraum Verstappen
Nach McLaren-Eigentor: Stallorder für Piastri?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen