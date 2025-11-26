Aston Martin hat einen neuen Teamchef

Adrian Newey soll Aston Martin auf Kurs bringen.
Stardesigner Newey ist erst seit der laufenden Saison beim britischen Rennstall tätig und war bislang für die Konstruktion des neuen Formel-1-Boliden verantwortlich. Nun wird er der neue starke Mann im sportlichen Bereich.
Damit haben sich Gerüchte um ein mögliches Engagement von Christian Horner bei Aston Martin zerschlagen. Horner war nach seinem Abgang bei Red Bull im Sommer 2025 zuletzt mit Aston Martin in Verbindung gebracht worden. Das Team hinkt mit Fernando Alonso in der laufenden Saison den Erwartungen hinterher.