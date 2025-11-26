DE
Wechsel bei F1-Rennstall
Aston Martin hat einen neuen Teamchef

Adrian Newey wird neuer Teamchef beim Formel-1-Rennstall Aston Martin. Der 66-jährige Brite löst Andy Cowell ab, der eine Rolle als Chefstratege übernehmen soll.
Publiziert: vor 41 Minuten
Adrian Newey soll Aston Martin auf Kurs bringen.
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Stardesigner Newey ist erst seit der laufenden Saison beim britischen Rennstall tätig und war bislang für die Konstruktion des neuen Formel-1-Boliden verantwortlich. Nun wird er der neue starke Mann im sportlichen Bereich.

Damit haben sich Gerüchte um ein mögliches Engagement von Christian Horner bei Aston Martin zerschlagen. Horner war nach seinem Abgang bei Red Bull im Sommer 2025 zuletzt mit Aston Martin in Verbindung gebracht worden. Das Team hinkt mit Fernando Alonso in der laufenden Saison den Erwartungen hinterher.

Teilen
