Kommt in Katar die Wende für Oscar Piastri? Der Australier sichert sich die Sprint-Pole und meldet sich im WM-Kampf zurück. Sauber bleibt in der Quali hingegen chancenlos.

Darum gehts Oscar Piastri erlebt Wiedergeburt in Katar, Max Verstappen von Tsunoda geschlagen

Piastri holt Pole im Sprint, Norris startet von Position drei

Verstappen gewann 13 von 23 bisherigen Sprintrennen, Sauber holte nur 2 Punkte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Roger Benoit Formel-1-Experte

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Oscar Piastri (24) erlebte am ersten Tag in Katar im wichtigsten Moment eine Art Wiedergeburt. Nach vielen Wochen des Zweifels und dem sportlichen Absturz.

Und Max Verstappen (28), der am Funk über das «wie ein Idiot hüpfende Auto» fluchte, wurde in der Sprint-Qualifikation von Teamkollege Tsunoda um 0,004 Sekunden geschlagen.

Das ist dem Holländer das letzte Mal 2024 in Baku passiert, als er hinter Pérez starten musste. Für Tsunoda kommt der Exploit wohl zu spät – nächste Woche gibt Red Bull in Abu Dhabi die Fahrerpaarungen in den zwei Teams bekannt. Muss man über die Leistungen des Japaners nochmals über die Bücher?

Der aktuelle WM-Stand 1. Lando Norris (McLaren) 390 Punkte 2. Oscar Piastri (McLaren) 366 Punkte 3. Max Verstappen (Red Bull) 366 Punkte Hier gehts zu kompletten WM-Wertung 1. Lando Norris (McLaren) 390 Punkte 2. Oscar Piastri (McLaren) 366 Punkte 3. Max Verstappen (Red Bull) 366 Punkte Hier gehts zu kompletten WM-Wertung

Ist das Piastris Befreiungsschlag?

Im Titel-Dreikampf hat sich Piastri also zurückgemeldet. Und wie. Schon im einzigen Training lag der Australier 0,058 Sekunden vor WM-Leader Norris.

Und dann war der Brite auch in der Sprint-Qualifikation chancenlos, musste Piastri die Pole fast kampflos überlassen, startet heute um 15 Uhr noch hinter Russell (Mercedes) aus der dritten Position. Neben ihm Altmeister Alonso im Aston Martin. Die «Grünen» liegen in der WM als Achter noch vier Punkte vor Sauber. Können Sie den Vorsprung im Sprint ausbauen?

Der Sieger des Tages, Piastri: «Schön, mal wieder auf der Pole zu stehen. Jetzt gibt es hoffentlich auch einige Punkte im Sprint für mich. Ich muss sagen, es war endlich wieder einmal am Freitag ohne Probleme!»

Im Sprint werden die ersten acht belohnt. Der Sieger mit acht Punkten, der achte noch mit einem Zähler. Nicht unwichtig, beim aktuellen WM-Stand. Norris führt mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und Verstappen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sauber erneut chancenlos

Für das Sauber-Duo blieben am Ende in der Qualifikation nur die Startplätze 13 (Bortoleto) und 14 (Hülkenberg, der in Abu Dhabi seinen 250. GP fährt). Da liegen auch diesmal kaum Punkte drin.

Keine Überraschung, denn in den bisherigen 23 Sprintrennen (von denen Verstappen 13 gewann) kam Sauber nur 2022 in Imola zu zwei Punkten – 7. Bottas. Das wars. Die Fans müssen also aufs grosse Rennen am Sonntag ab 17 Uhr (live bei Blick) hoffen.

Ferrari-Gerüchte verdichten sich

Der Verlierer des Tages ist einmal mehr Lewis Hamilton (40). Sein 18. Startplatz passt zum bisherigen Bild der Saison. Diese wird von Chef Fred Vasseur (53) dauernd schöngeredet. Teamkollege Leclerc startet im Sprint als Neunter.

Bleibt Ferrari 2025 sieglos, dürften sich die Gerüchte um Christian Horner (52) wieder verdichten. Der Brite, bei Red Bull im Sommer freigestellt, wurde kürzlich in Italien gesehen. Plant da CEO John Elkann den Theatercoup 2025?