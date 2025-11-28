DE
1.
Oscar Piastri
Oscar Piastri1:20.055McLaren
2.
George Russell
George Russell+0.032Mercedes
3.
Lando Norris
Lando Norris+0.230McLaren
Quali live im Ticker
Jetzt sind auch beide Hinwiler draussen

vor 3 Minuten

7. Minute: Wer kann Piastri vom Thron stossen?

Die letzten schnellen Runden werden vorbereitet. Ob Lando Norris seinen Teamkollegen noch von der Pole verdrängen kann? Oder findet Max Verstappen endlich seinen perfekten Umlauf?

vor 4 Minuten

6. Minute: Boxenfunk Max Verstappen

Nun beklagt der vierfache Weltmeister Untersteuern. Aber wie so oft sollte man einen meckernden Verstappen nicht unterschätzen. Wer weiss, was in den restlichen Sekunden noch passieren wird.

vor 5 Minuten

5. Minute: Neue beste Runde von Oscar Piastri

Oscar Piastri springt auf Platz eins mit 1:20,241 und distanziert Norris um 0,044 Sekunden. Verstappen findet sich aktuell nur auf P10, da er nach wie vor keine saubere Runde gefunden hat und sogar ins Kiesbett rausgetrieben wurde.

vor 6 Minuten

4. Minute: Boxenfunk Max Verstappen

"Das Auto hüpft wie ein Idiot.", so Verstappen am Funk. Auf der Hinterachse scheint das enorm der Fall zu sein.

vor 7 Minuten

3. Minute: Neue beste Runde von George Russell

George Russell setzt die erste Bestzeit in dieser Session, während Verstappen nochmals eine zweite Aufwärmrunde fahren muss. Da war wohl ein Fehler beim Niederländer, wodurch der erste Versuch abgebrochen werden musste.

vor 10 Minuten

2. Minute: Wie läuft es auf den Soft-Reifen?

Im Training tat sich Max Verstappen sehr schwer auf den weicheren Pneus. Nun muss der Niederländer wieder auf den roten Reifen raus.

vor 12 Minuten

1. Minute: SQ3 gestartet

Wer sichert sich die Pole Position im letzten Sprint-Rennen der Saison 2025? In den kommenden acht Minuten werden wir schlauer werden. Nun fahren die beiden Mercedes als Erste auf die Strecke, gefolgt von den beiden Red Bulls.

vor 15 Minuten

10. Minute: Alonso schimpft

Der Spanier meckert über den Funk über den vielen Verkehr auf der Strecke, welcher in den letzten Sekunden der Session zu sehen war. In Kurve eins fanden sich neben Alonso nämlich noch zwei weitere Fahrzeuge im Kampf um die Position, was normalerweise nicht gutgehen kann. In dem Fall passierte aber nichts und für den Routinier geht es dennoch in SQ3.

vor 16 Minuten

10. Minute: SQ2 beendet

Für Hülkenberg wird es morgen auf P14 in den Sprint gehen. Dahinter folgt Ocon. Zudem scheiden Hadjar, Bearman und Bortoleto aus.

vor 17 Minuten

10. Minute: Antonelli sichert sich Rang zehn

Die karierte Flagge wird schon lange geschwenkt, da kann der Italiener tatsächlich noch auf P10 springen. Aber das auch nur, weil Hadjar die Zeit gestrichen wird und der somit auf die Elf abstürzt.

