Jetzt sind auch beide Hinwiler draussen

10. Minute: Alonso schimpft

Der Spanier meckert über den Funk über den vielen Verkehr auf der Strecke, welcher in den letzten Sekunden der Session zu sehen war. In Kurve eins fanden sich neben Alonso nämlich noch zwei weitere Fahrzeuge im Kampf um die Position, was normalerweise nicht gutgehen kann. In dem Fall passierte aber nichts und für den Routinier geht es dennoch in SQ3.