Jetzt sind auch beide Hinwiler draussen

Die letzten schnellen Runden werden vorbereitet. Ob Lando Norris seinen Teamkollegen noch von der Pole verdrängen kann? Oder findet Max Verstappen endlich seinen perfekten Umlauf?
Nun beklagt der vierfache Weltmeister Untersteuern. Aber wie so oft sollte man einen meckernden Verstappen nicht unterschätzen. Wer weiss, was in den restlichen Sekunden noch passieren wird.
Oscar Piastri springt auf Platz eins mit 1:20,241 und distanziert Norris um 0,044 Sekunden. Verstappen findet sich aktuell nur auf P10, da er nach wie vor keine saubere Runde gefunden hat und sogar ins Kiesbett rausgetrieben wurde.
"Das Auto hüpft wie ein Idiot.", so Verstappen am Funk. Auf der Hinterachse scheint das enorm der Fall zu sein.
George Russell setzt die erste Bestzeit in dieser Session, während Verstappen nochmals eine zweite Aufwärmrunde fahren muss. Da war wohl ein Fehler beim Niederländer, wodurch der erste Versuch abgebrochen werden musste.
Im Training tat sich Max Verstappen sehr schwer auf den weicheren Pneus. Nun muss der Niederländer wieder auf den roten Reifen raus.
Wer sichert sich die Pole Position im letzten Sprint-Rennen der Saison 2025? In den kommenden acht Minuten werden wir schlauer werden. Nun fahren die beiden Mercedes als Erste auf die Strecke, gefolgt von den beiden Red Bulls.
Der Spanier meckert über den Funk über den vielen Verkehr auf der Strecke, welcher in den letzten Sekunden der Session zu sehen war. In Kurve eins fanden sich neben Alonso nämlich noch zwei weitere Fahrzeuge im Kampf um die Position, was normalerweise nicht gutgehen kann. In dem Fall passierte aber nichts und für den Routinier geht es dennoch in SQ3.
Für Hülkenberg wird es morgen auf P14 in den Sprint gehen. Dahinter folgt Ocon. Zudem scheiden Hadjar, Bearman und Bortoleto aus.
Die karierte Flagge wird schon lange geschwenkt, da kann der Italiener tatsächlich noch auf P10 springen. Aber das auch nur, weil Hadjar die Zeit gestrichen wird und der somit auf die Elf abstürzt.