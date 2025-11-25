Noch elf Tage haben die treusten Sauber-Fans Zeit, dem Hinwiler Team die Daumen zu drücken. Ob sie dies ab 2026 dann auch für Audi tun, ist eine andere Frage. Jetzt gilt es, noch den 9. WM-Platz loszuwerden.

1/7 Sauber befindet sich in einem WM-Dreikampf um Platz 7. Foto: Lukas Gorys

Darum gehts Dreikampf um Position 7 in der Formel 1 entbrannt

Audi hofft auf Rang 7 für Sauber vor Einstieg 2026

Hülkenberg aktuell WM-Zehnter, Bortoleto mit 19 Punkten auf Platz 19 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Roger Benoit Formel-1-Experte

Vor dem sicheren Schlusslicht Alpine, das noch zwei Rennen mit dem Renault-Motor leiden muss und dann zu Mercedes wechselt, ist ein Dreikampf um Position 7 entbrannt: Haas (73 Punkte), Aston Martin (72) und Sauber (68).

Audi will nach vorne

Vor Katar (mit dem Sprint am Samstag um 15 Uhr MEZ) und dem Final in Abu Dhabi ist bei dieser engen Kiste kein Favorit auszumachen. Audi hofft, dass es Sauber noch zu Rang 7 reicht.

Dann müssten die Deutschen 2026 nicht das ganze Jahr ihren Teampalast neben Einsteiger Cadillac und Alpine aufstellen! Der alte WM-Stand bestimmt eine Saison lang die Reihenfolge.

19. Platz mit 19 Punkten

Bei Sauber ist momentan nur auf den WM-Zehnten Hülkenberg Verlass. Teamkollege Bortoleto ist plötzlich zum Crash-Piloten geworden. Das muss der Brasilianer sofort abstellen. Wie eng die WM 2025 verläuft, zeigt der 19. Platz von Bortoleto mit ebenfalls 19 Punkten. Dahinter nur noch die zwei punktelosen Alpine-Lenkrad-Dreher Doohan und Colapinto.

Nimmt man die beiden Rennen in Katar vor einem Jahr als Vergleich für den Dreikampf am Ende, so würden bei Haas (7. Hülkenberg im Sprint, 9. Magnussen im GP) vier Punkte dazukommen. Ebenfalls vier Punkte gab es für Sauber im Hauptrennen – 8. Zhou.

Bitte keine Hass-Kommentare

Im Titel-Dreikampf betrachten die meisten Fans Oscar Piastri (liegt wie Max Verstappen 24 Punkte hinter Lando Norris) nur noch als totalen Aussenseiter. Machen auch Sie mit bei der Abstimmung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aber der Australier darf noch nicht abgeschrieben werden. Kann er im McLaren-Mercedes seine Frühjahrsform nochmals abrufen, müssen seine zwei favorisierten Rivalen aufpassen. Jetzt zählt jeder Punkt – auch im Sprint. Eins ist klar: Bei den Fans spielen jetzt die Sympathien die grösste Rolle. Das sollte allerdings nicht zu Hass-Kommentaren auf den sozialen Medien führen.