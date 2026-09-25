Was liefert die Formel 1 den Fans an einem Samstag? Der 15. WM-Lauf in den Strassen von Baku könnte am Samstag auf den 51 Runden ein neues «Wunder von Monza» hervorzaubern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kimi Antonelli startet nach Quali-Unfall in Baku nur von Platz 16

George Russell holt 12. Pole-Position, Vorsprung von 0,8 Sekunden auf Leclerc

Alpine überrascht: Gasly und Colapinto sichern Top-Ten-Plätze, WM-Kampf spannend

Roger Benoit Formel-1-Experte

Denn WM-Leader Kimi Antonelli (20) startet im Mercedes als 16. nur aus der 8. Reihe – direkt vor dem enttäuschenden Audi-Duo Bortoleto und Hülkenberg. Erstmals flogen beide 2026 schon nach 18 Minuten raus. Und dies ausgerechnet an dem Tag, als beide Fahrer für 2027 bestätigt wurden. Und mit dem neuen Auto unterwegs waren!

Und was ist mit Antonelli passiert? Der Italiener küsste im ersten Teil der Qualifikation schnell die Wand links in der ersten Kurve – und schon hing das Rad links vorne schräg in der Luft.

So lief die Baku-Quali Qualifikation 1. Teil (18 Minuten) ** 1. Russell 1:43,615 2. Verstappen 3. Hadjar 4. Hamilton 5. Leclerc 6. Gasly 7. Norris 8. Piastri 9. Albon 10. Ocon 11. Sainz* 12. Colapinto 13. Bearman 14. Lindblad 15. Antonelli (Crash) 16. Lawson 1:45,535 ----------------------- 17. Bortoleto 1:45,799 18. Hülkenberg 1:45,920 19. Alonso* 20. Pérez 21. Bottas 22. Stroll Qualifikation 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Russell 1:43,686 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Piastri 5. Hadjar 6. Norris 7. Hamilton 8. Gasly 9. Sainz* 10. Colapinto 1:44,683 ------------------- 11. Bearman 1:44,775 12. Lawson 13. Albon 14. Ocon 15. Lindblad 16. Antonelli Qualifikation Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Russell 1:42,526 2. Leclerc 1:43,472 3. Piastri 4. Hadjar 5. Norris 6. Hamilton 7. Gasly 8. Verstappen 9. Sainz* 10. Colapinto STRAFEN:

*Alonso minus 5 (Teil des Motors gewechselt)

Sainz minus 5 (Regelverstoss bei Gelber Flagge) Qualifikation 1. Teil (18 Minuten) ** 1. Russell 1:43,615 2. Verstappen 3. Hadjar 4. Hamilton 5. Leclerc 6. Gasly 7. Norris 8. Piastri 9. Albon 10. Ocon 11. Sainz* 12. Colapinto 13. Bearman 14. Lindblad 15. Antonelli (Crash) 16. Lawson 1:45,535 ----------------------- 17. Bortoleto 1:45,799 18. Hülkenberg 1:45,920 19. Alonso* 20. Pérez 21. Bottas 22. Stroll Qualifikation 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Russell 1:43,686 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Piastri 5. Hadjar 6. Norris 7. Hamilton 8. Gasly 9. Sainz* 10. Colapinto 1:44,683 ------------------- 11. Bearman 1:44,775 12. Lawson 13. Albon 14. Ocon 15. Lindblad 16. Antonelli Qualifikation Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Russell 1:42,526 2. Leclerc 1:43,472 3. Piastri 4. Hadjar 5. Norris 6. Hamilton 7. Gasly 8. Verstappen 9. Sainz* 10. Colapinto STRAFEN:

*Alonso minus 5 (Teil des Motors gewechselt)

Sainz minus 5 (Regelverstoss bei Gelber Flagge) Mehr

Kimi war schockiert, fragte sofort an der Box nach: «Könnt ihr das nicht reparieren?» Die Antwort war ein klares Nein. So schaute sich Kimi die Zeitenjagd hinter den Drahtzäunen an. Dabei hatte er Glück, dass er als 15. gerade noch in den zweiten Quali-Teil rutschte.

Auch wenn Baku nicht der Speed-Tempel von Monza ist, so wird Kimis Schadensbegrenzung auf dem 6003 Meter langen Kurs wohl in den Punkten enden.

Behält Russell die Nerven?

Sein Heimsieg vom 19. Startplatz in Italien wird ewig ein Wunder bleiben. Aber Kimis komfortabler 81-Punkte-Vorsprung auf den völlig entfesselten Teamkollegen George Russell (28) dürfte sich verringern.

Ausser der Brite haut das Rennen nach seiner 12. Poleposition noch weg. «Der Mercedes fühlt sich super an. Mein Vorsprung von über 0,8 Sekunden auf Leclerc ist wohl der grösste Abstand in meiner gesamten Rennsportkarriere!»

Behält Russell die Nerven? In Monza war er schockiert, als er seinen Partner Antonelli schon nach wenigen Runden gross im Rückspiegel hatte.

Alpine sorgt für Überraschung

Mit dem dritten Startplatz (nur 0,001 hinter dem Ferrari) gab Piastri im McLaren wieder mal ein starkes Lebenszeichen. Ausgerechnet auf der Strecke, wo der damalige WM-Leader das Auto in der Qualifikation und im Rennen 2025 an der Wand zertrümmerte. Beim Grand Prix waren alle anderen 19 Autos heil ins Ziel gekommen.

Der Australier gibt sich optimistisch: «Ja, wir haben das Auto total geändert und uns jeden Tag verbessert.» Weltmeister Norris wurde Fünfter.

Auch bei Red Bull startet die Nummer 2 vor dem Teamleader. Während Verstappen (Schnellster im dritten Training) als Achter plötzlich auf den Geraden die Leistung suchte, feierte Hadjar (4.) nach drei Rennen Pause ein gelungenes Comeback.

Die Überraschung: Alpine brachte Gasly (7.) und Colapinto (10.) ins Top-Ten-Finale. So bleibt der Kampf um den 5. WM-Platz weiter spannend: Racing Bulls 77 Punkte – Alpine 68.