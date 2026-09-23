Holt sich ein Mercedes-Pilot die Pole?

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Formel 1
Formel 1: Qualifying Aserbaidschan (25.9.)
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LIVE
Qualifying 1/3
GP von Aserbaidschan
Baku
1.
George Russell
1:43.615
Mercedes AMG Motorsport
2.
Max Verstappen
+0.426
Red Bull Racing
3.
Isack Hadjar
+0.546
Red Bull Racing
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