Holt sich ein Mercedes-Pilot die Pole?

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Qualifying 1/3
GP von Aserbaidschan
Baku
Baku
1.
George Russell
George Russell1:43.615Mercedes AMG Motorsport
2.
Max Verstappen
Max Verstappen+0.426Red Bull Racing
3.
Isack Hadjar
Isack Hadjar+0.546Red Bull Racing

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