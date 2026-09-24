Nur Verstappen im Windschatten von Mercedes

Zweites Training auf dem tückischen Strassenkurs von Baku. Mercedes gibt den Ton an: Russell klar vor Antonelli. Dann Geheimfavorit Verstappen im Red Bull. Der Rest über eine Sekunde zurück. Achtung, das Rennen steigt bereits am Samstag ab 13 Uhr (TV live).

Roger Benoit Formel-1-Experte

Dass Aserbaidschan ein Nachbarland von Iran ist, scheint kaum jemand zu stören. Auch wenn einige Firmen den Angestellten verboten haben, ans Kaspische Meer zu reisen. Rennen am Samstag? Aserbaidschan gedenkt am Sonntag den Helden vom 44-tägigen Kaukasus-Krieg 2023 gegen Armenien um Bergkarabach.

Lindblad kracht in Kurve 8

Zivilisiert ging es nach dem ersten eher harmlosen Training auch bei den zweiten 60 Minuten zu. Der Mauerkuss in der superengen Kurve 8 von Lindblad gehört hier fast zum Tages-Programm. Die heissen Aktionen und echten Crashs hat man wohl für die Qualifikation am Freitag um 14 Uhr (TV live) aufgespart.

Im zweiten Training gab schnell der 71-fache GP-Sieger Max Verstappen (am nächsten Dienstag 29) den Ton an. Vor Norris, Leclerc, Russell und Piastri, der 2025 hier als WM-Leader die Hölle erlebte: Crash in der Qualifikation und Unfall beim Start zum Rennen. Alle anderen 19 Fahrer kamen heil über die 6003 Meter lange Strecke.

Russell will es wissen

Nach 15 Minuten meldete sich George Russell (28) für eine Runde vorne – bis Verstappen zurückschlug. Der Holländer, seit 14 Rennen sieglos aber in den letzten sieben WM-Läufen fünfmal auf dem Podest, will endlich wieder einen Sieg. «An den WM-Titel darf nur noch einer denken – Kimi Antonelli.»

Der Italiener, am Morgen Fünfter, dann Hydraulikschaden, blieb am Nachmittag über 20 Minuten in der Garage. Dann war der neue Motor vorsichtshalber eingebaut.

Antonelli sofort schnell

Pech für Antonelli: Genau als er rausfahren wollte, schlug Lindblad mit dem Racing Bulls auf dem engsten Streckenteil in der Altstadt (7,6 Meter breit) links in die Wand. Kaputte Felge – rote Flagge.

Erst nach elf Minuten ging es weiter. Im Training wird die Zeit im Normalfall nicht angehalten – im Gegensatz zur Qualifikation. Antonelli hatte also gerade noch 28 Minuten Zeit. Doch kaum war der WM-Leader draussen, kamen die gelben Flaggen: Bearman hatte den Haas-Ferrari mit einem Motorschaden abgestellt.

Colapinto-Fans drohen Gasly

Doch Antonelli ist schon so abgeklärt, dass er nur eine Zeitrunde brauchte, um auf Position 5 aufzutauchen. Extraklasse eben. Vorne jetzt wieder Russell vor Verstappen und dem Ferrari-Duo. Dann fuhr Antonelli auf Platz zwei, allerdings eine halbe Sekunde hinter Russell. Träumt der Brite mit 81 Punkten Rückstand immer noch vom Titel?

McLaren deckte wie meist die Karten noch nicht am ersten Tag auf. Nach dem schwachen Morgen zeigte Alpine wieder seine Stärke: 7. Gasly, 11. Colapinto. Nach Madrid war es zu einem Skandal auf den sozialen Medien gekommen. Argentinische Fans hatten im Netz Gasly und dessen Familie beleidigt und bedroht. Grund? Gasly hatte in Madrid seinen Teamkollegen nicht vorbeigelassen. Alpine-Chef Flavio Briatore (75): «Die Wut der Fans macht keinen Sinn. Man sollte jederzeit sauber und fair sein. Selbst Franco hat sich bei Gasly jetzt entschuldigt.»

Wie gut ist das neue Audi-Paket?

Bei Audi durfte Bortoleto als erster Pilot das neue Aero-Paket testen. Er war damit im ersten Training als Zehnter knapp schneller als Nico Hülkenberg. Am Nachmittag stürzten beide auf die Plätze 14 und 15 ab. Zur Erinnerung: Bei Audi ist eher der schwache Motor die Achillesferse.