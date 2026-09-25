Verstappen meldet sich zurück und jagt 49. Pole

Endlich hat auch Audi seine zwei Fahrer für 2027 mit Optionen bestätigt: Nico Hülkenberg (38) und Gabriel Bortoleto (21). Was sollte das Team aus Hinwil auch anderes machen? Schnellster im dritten Training: Verstappen vor Russell und Hamilton.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die bisherigen 17 Punkte sind für Audi ein guter Start (Cadillac-Ferrari null). Doch die Deutschen haben ein klares Ziel: Der 7. WM-Rang muss her. Noch liegt Audi vier Punkte hinter Haas-Ferrari. Im Aufwärmgalopp für die Zeitenjagd präsentierte sich Audi mit dem neuen Aero-Paket (14 Elemente getauscht) auf den Positionen 13 (Bortoleto) und 15 (Hülkenberg). Die Haas-Fahrer? 12. Bearman und 14. Ocon.

Bisher vier Polesetter 2026

Die letzten 60 Trainingsminuten standen ganz im Zeichen der Vorbereitung für die Qualifikation heute um 14 Uhr (TV live). Die bisherigen 14 Pole-Positionen gingen an Antonelli (6), Russell (4), Norris (3) und Gasly (1). Kommt Verstappen dazu? Der Bulle holte im Finale 2025 in Abu Dhabi seine 48. und bisher letzte Pole.

Für Ferrari ist auch in Baku kaum was zu holen. Seit Ungarn 2025 (Leclerc) stehen die Roten ohne besten Startplatz da. Und in den Rennen sieht es mit zwei Saisonsiegen (Hamilton in Spanien, Leclerc in Silverstone) etwas besser aus. Und da Chef Vasseur seine zwei Fahrer selten ins gleiche Boot bekommt, sind auch beide WM-Titel schon wieder weg. Man hätte schon längst auf die Karte Hamilton (24 Punkte vor Leclerc) setzen sollen.

Alonso: heute vor 21 Jahren

Für Aston Martin sieht es düster aus. Die Zusammenarbeit mit Honda quält sich weiter über die Distanz. Die beiden letzten Plätze im Donnerstags-Training sprechen eine deutliche Sprache.

Für den längst entzauberten Fernando Alonso (45) war das dritte Training wenigstens ein Grund zum Feiern: Genau vor 21 Jahren wurde der Spanier auf Renault zum ersten Mal Weltmeister! In Brasilien 2005 genügte hinter dem McLaren-Duo Montoya (Sieger) und Räikkönen ein dritter Platz.

Russell im Notausgang

Erst nach der Halbzeit ging im dritten Training die Jagd nach der Bestzeit los. Vorne: Gasly, Hamilton, Verstappen und dann Russell, der grosse Dominator vom Donnerstag, der sich am Ende in den Notausgang retten musste. Comeback-Pilot Hadjar (fehlte drei Rennen wegen Handverletzung) tauchte im Windschatten von Bullen-Chef Verstappen auf. Bis der Franzose wieder abfiel.

Beide McLaren-Mercedes kamen mit den vielen Upgrades erst am Ende auf Touren. Und aufgepasst: Norris und Piastri liegen in der Team-Wertung als Dritte nur noch 52 Punkte hinter Ferrari.

Knickt die Formel 1 ein?

Zum WM-Kalender 2026: Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) machen Druck auf die Formel 1. Sie wollen trotz der angespannten Kriegslage im Nahen Osten ihre beiden Rennen durchzwängen. Sicherheit hin oder her.

Die GP-Macher wollten die Entscheidung spätestens im September fällen, da ja auch Ersatzort Imola sich vorbereiten muss. Jetzt will man den Entscheid erst Mitte Oktober bekanntgeben.