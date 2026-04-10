F1-Weltmeister Lando Norris und Model Margarida Corceiro sind ein Paar – wieder einmal. Die beiden wurden bei einem Champions-League-Spiel in Lissabon auf der Tribüne gesehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Formel-1-Champion Lando Norris und Margarida Corceiro erneut ein Paar

Beide entschuldigten sich für Fehler und besuchten gemeinsam Lissabon

Model Corceiro ist in ihrer Heimat Portugal ein Mega-Star War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Im Februar trennten sich Lando Norris (26) und seine Freundin Margarida Corceiro (23) zum zweiten Mal, wie damals die «Sun» berichtete. Nun ist es aber auch zum zweiten Mal zu einem Liebes-Comeback zwischen dem amtierenden Formel-1-Weltmeister und dem Model gekommen – ob die Beziehung diesmal längerfristig hält?

«Lando hat sich in letzter Zeit wieder mit ihr getroffen und mit ihr Lissabon besucht, nachdem sie Anfang des Jahres beschlossen hatten, eine Pause einzulegen», zitiert die «Sun» eine Quelle, die «nahe an Corceiro steht». «Nach einer Zeit des Schweigens verspürten sie das Bedürfnis, wieder miteinander zu sprechen, um ‹offene Fragen› zu klären. Sie haben viel Zeit damit verbracht, über die Probleme zu sprechen, die ihre Beziehung belastet haben, wobei beide Fehler eingestanden und sich dafür entschuldigt haben, dass sie vor der Trennung nicht ihr Bestes in die Beziehung gegeben haben.»

2024 erstmals zusammen

Die beiden wurde beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Sporting Lissabon und Arsenal am Dienstag im Stadion gesichtet, woraufhin sofort darüber spekuliert worden war, ob sie wieder zusammen sind. 2024 waren der Brite und die Portugiesin erstmals für ein paar Monate ein Paar. Im Mai 2025 kamen sie zum zweiten Mal zusammen.

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Spätestens seit seinem WM-Titel im letzten Jahr ist Norris weltberühmt, was auch ein Blick auf seine Social-Media-Kanäle zeigt. 11,7 Millionen Menschen folgen ihm beispielsweise auf Instagram. Aber auch seine Partnerin ist in den sozialen Medien sehr präsent: 2,5 Millionen Follower hat sie auf Instagram. Vor allem in ihrer Heimat ist sie ein Mega-Star. Vor ihrer Beziehung mit dem Rennfahrer war sie mit dem portugiesischen Nationalspieler João Félix liiert.