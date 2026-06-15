Für einen Weltmeister ging am Sonntag in Barcelona die Sonne auf (41, Lewis Hamilton) und für den anderen (44, Fernando Alonso) ging sie unter. Beide wissen, dass ihre einmalige Karriere auf die Zielgerade eingebogen ist.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Doch ihre Zukunft in der Formel 1 könnte momentan nicht unterschiedlicher sein. Der Spanier Alonso musste bei seinem Heimrennen erstmals aus der Boxengasse starten und endete im Aston Martin-Honda mit einem Crash. Und noch deutlicheren Worten.

«Mein letztes Barcelona-Rennen?»

«Ich fahre das schlechteste Auto im Feld. Mit dem schlechtesten Motor», sagte der 432-fache GP-Teilnehmer (32 Siege). «Wir werden immer wieder auf bessere Zeiten vertröstet. Aber wann kommen sie?»

Die rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt sind längst ein Schmerzensgeld für die unwürdigen Auftritte im GP-Zirkus. «Vielleicht bin ich das letzte Mal in Barcelona gefahren.» Ein Satz, der für 2027 nur zwei Alternativen hat: Rücktritt oder doch weiterfahren?

«Vasseur ging ein Risiko ein»

Für Lewis Hamilton sieht alles wieder sehr rot aus. Oft wurde ihm das geschätzte Jahresgehalt von 60 Millionen Euro vorgeworfen. «Ja, ich habe mir 2025 oft Gedanken gemacht. Werde ich es nochmals schaffen? Kann ich Ferrari wirklich nochmals an die Spitze führen?»

Der jetzt 106-fache GP-Sieger nach 386 Rennen dachte stets an Teamchef Fred Vasseur. «Er hat mich gegen alle Umstände zu Ferrari gebracht und damit ein Risiko auf sich genommen. Jetzt konnte ich ihm endlich etwas zurückgeben.» Mit dem ersten Ferrari-Triumph seit Mexiko 2024 und Carlos Sainz, der dann für ihn gehen musste. Hamiltons Sprint-Sieg 2025 in China zählt ja nicht als WM-Lauf.

Der 41. Ferrari-Sieger

Alonso und Hamilton, 2007 verfeindete Teamkollegen bei McLaren-Mercedes. Als Folge wurde Kimi Räikkönen vor 19 Jahren der letzte Weltmeister auf Ferrari.

Jetzt ist Hamilton der 41. Sieger mit einem springenden Pferd – der nächste Triumph wird der 250. der Geschichte sein. Den hat eigentlich schon Vettel 2008 in Monza im Toro Rosso mit Ferrari-Power geholt! Interessant, dass die drei erfolgreichsten roten Piloten alle der deutschen Sprache mächtig sind oder waren: Schumacher 72, Lauda 15 und Vettel 14.

Ferrari zu – Haas mit Camara?

Der souveräne Hamilton-Triumph hat nach der kürzlichen Vertragsverlängerung des angeschlagenen Charles Leclerc (28) das Transferfenster bei Ferrari geschlossen. Denn Hamilton will diesen 8. WM-Titel – mit Ferrari.

Damit muss bei Haas-Ferrari Oliver Bearman (21) also noch ein weiteres Jahr auf den grossen Sprung warten. Der WM-Elfte könnte nächstes Jahr mit grosser Wahrscheinlichkeit einen neuen Teamkollegen bekommen: Esteban Ocon (31) ist angezählt – und aus der Ferrari Academy bietet sich ein Riesentalent an: Rafael Camara (21). Der letztjährige Formel-3-Meister aus Recife reisst jetzt auch in der Formel 2 Bäume aus und gewann hier in Barcelona am Sonntag das Formel-2-Rennen in souveräner Manier.