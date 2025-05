Runde 7 der laufenden Saison geht in Imola und damit zum ersten Mal in diesem Jahr in Europa über die Bühne. Der GP von Emilia-Romagna bildet den Auftakt in den zweiten Triple-Header der Saison, es folgen Monaco und Spanien. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.

Darum gehts Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten

Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Nach sechs Rennen gastiert die Formel 1 erstmals in dieser Saison in Europa. Nach der Sprintaction in Miami steht in Imola wieder ein normales Rennwochenende an, mit Trainings, Qualifying und Rennen. Die Startzeiten des GP von Emilia-Romagna passen zudem perfekt ins Sonntagnachmittagsprogramm.

Bevorstehende F1-Rennen

Runde Datum GP von Uhrzeit (MEZ) 7 18.05. Emilia Romagna, Imola 15:00 Uhr 8 25.05. Monaco, Monte-Carlo 15:00 Uhr 9 01.06. Spanien, Barcelona 15:00 Uhr 10 15.06. Kanada, Montreal 20:00 Uhr 11 29.06. Österreich, Spielberg 15:00 Uhr 12 06.07. Grossbritannien, Silverstone 16:00 Uhr 13 27.07. Belgien, Spa 15:00 Uhr 14 03.08. Ungarn, Hungaroring 15:00 Uhr 15 31.08. Niederlande, Zandvoort 15:00 Uhr 16 07.09. Italien, Monza 15:00 Uhr 17 21.09. Aserbaidschan, Baku 13:00 Uhr 18 05.10. Singapur, Singapur 14:00 Uhr 19 19.10. USA, Austin 21:00 Uhr 20 26.10. Mexiko, Mexiko-Stadt 21:00 Uhr 21 09.11. Brasilien, São Paulo 18:00 Uhr 22 22.11. Las Vegas, Las Vegas 05:00 Uhr 23 30.11. Katar, Lusail 17:00 Uhr 24 07.12. VAE, Abu Dhabi 14:00 Uhr

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (04.08. - 31.08.) an.

Bevorstehende Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Uhrzeit (MEZ) 26.07. Belgien, Spa 12:00 Uhr 18.10. USA, Austin 19:00 Uhr 08.11. Brasilien, São Paulo 19:30 Uhr 29.11. Katar, Lusail 15:00 Uhr

