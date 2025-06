Für Rookie Bortoleto gabs herzliches Alonso-Lob

Die Sauber-Stimmen

Jonathan Wheatley, Teamchef: «Ein fantastisches Ergebnis für das Team hier in Österreich. Nico ist der erste Sauber-Fahrer seit Valtteri Bottas im Jahr 2022, der in drei aufeinanderfolgenden Rennen in die Punkte fährt – und es ist erst das achte Mal in unserer 32-jährigen Geschichte, dass ein Fahrer von Platz 20 oder höher in die Top neun fährt. Wir waren hier seit 2001 nicht mehr unter den ersten acht – dieses Ergebnis ist also etwas ganz Besonderes für das Team. Gabriel war auf einer mittelharten Strategie unterwegs und zeigte eine starke Pace, aber leider geriet er in den Verkehr und wurde gegen Ende von den McLarens überrundet – andernfalls hätte er wohl noch weiter vorne landen können. Er hat das ganze Wochenende über eine beeindruckende Pace und Konstanz gezeigt und hat sich seine ersten Punkte in der Formel 1 redlich verdient. Bei Nico wählten wir einen mutigen Ansatz mit einer Soft-Medium-Medium-Strategie, und seine kluge, besonnene Fahrweise führte zu unserem ersten doppelten Punktgewinn im Jahr 2025. Mattia Binotto und das gesamte Team haben mit diesen Upgrades einen hervorragenden Job gemacht. Die Werkzeuge stimmen gut überein, das Auto reagiert, und das Team arbeitet auf immer höherem Niveau. Wir verlassen Österreich voller Energie für Silverstone und sind bereit, um jeden Platz und um jeden Punkt zu kämpfen.»

Nico Hülkenberg (9.): «Es ist ein grossartiges Gefühl, zum dritten Mal in Folge in die Punkte zu fahren – vor allem nach dem schwierigen Qualifying gestern. Wir sind heute ein solides Rennen gefahren: aggressive Strategie, früher erster Stopp, und wir haben es geschafft, die Reifen zu schonen und gleichzeitig das Tempo hochzuhalten. Das hat sich ausgezahlt. Ich hatte immer mehr Vertrauen in unsere Rennpace, und heute konnten wir das Beste aus unseren Möglichkeiten machen. Seit Barcelona haben wir eine bessere Balance mit dem Auto gefunden, und die Leistung passt immer besser zusammen. Das ist ermutigend. Wir haben jetzt dreimal hintereinander auf verschiedenen Streckenlayouts eine konstant gute Leistung gezeigt. Doppelte Punkte für das Team sind ein fantastisches Ergebnis – und ich freue mich sehr für Gabi, der seine ersten Punkte in der Formel 1 holte. Herzlichen Glückwunsch an ihn, er hat es verdient. Weitere sechs Punkte im Gepäck, ein glückliches Team und ein positives Momentum. Lasst uns weiter Gas geben.»

Gabriel Bortoleto (8.): «Was für ein Rennen! Ich bin überglücklich, meine ersten Punkte in der Formel 1 geholt zu haben, zumal wir auch noch ein doppeltes Punkteresultat erzielt haben. Es war ein unglaubliches Rennen – superintensiv von Anfang bis Ende, und ich bin wirklich stolz auf das, was wir heute gemeinsam als Team geleistet haben. Das Tempo war stark, die Strategie hat genau gepasst, und das ganze Team hat einen unglaublichen Job gemacht. Wir haben das ganze Wochenende zusammengehalten, waren in jedem Moment hellwach, und ich habe endlich meine ersten Punkte geholt. Das ist ein Beweis dafür, welche Fortschritte wir gemacht haben und wozu wir fähig sind, wenn alles klappt. Das ist aber erst der Anfang: Für mich heisst es, weiter zu pushen, mich zu verbessern und noch bessere Ergebnisse anzustreben. Der Kampf mit Fernando Alonso am Ende hat Spass gemacht – er hat es uns nicht leicht gemacht! Aber heute ging es wirklich um das Team und darum, gemeinsam diesen wichtigen Schritt nach vorne zu machen.»