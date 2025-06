1/4 Sami Meguetounif kommt nach einem Horrorcrash mit einem Schock davon. Foto: Formula Motorsport Limited via Getty Images

Darum gehts Schwerer Unfall im Formel-2-Sprintrennen in Spielberg. Alle Fahrer unverletzt

Mehrere Unfälle in der Haarnadelkurve, Rennen zeitweise unterbrochen

Josep Maria Martí gewinnt vor Joshua Dürksen und Roman Stanek Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die Königsklasse des Motorsports macht derzeit Halt im österreichischen Spielberg. Auch die Formel 2 fährt in der Heimat von Red Bull. Im Sprintrennen kommt es bereits in der dritten Runde zu einem üblen Crash. In Kurve drei versucht Sami Meguetounif (21), der für das Team Trident fährt, innen an Arvid Lindblad (17) vorbeizuziehen. Der Red-Bull-Nachwuchsfahrer zieht aber ebenfalls auf die Innenseite und es kommt zum Zusammenprall.

Der Franzose Meguetounif wird in die Luft geschleudert, überschlägt sich über das Auto von Lindblad und Williams-Junior Luke Browning (23) und bleibt kopfüber auf der Strecke liegen. Das Rennen wird in der Folge sofort unterbrochen und die Fernsehbilder schalten sofort weg. Nach rund fünf Minuten gibt es aber Entwarnung. Alle Fahrer bleiben unverletzt. Der Halo-Cockpitschutz bewahrt die Piloten vor Schlimmerem.

Viele Unfälle

Es bleibt aber nicht der einzige Unfall an diesem Renntag. Direkt nach dem Neustart des Sprints dreht Oliver Goethe (20) Dino Beganovic (21) in der gleichen Kurve um. Für das gescheiterte Überholmanöver kassiert Goethe eine Zehn-Sekunden-Strafe – beide Fahrer können aber weiterfahren.

Kurz vor Schluss kommt es dann zum dritten Crash in der Haarnadelkurve. Amaury Cordeel (22) verliert den Halt in der Kurvenausfahrt und dreht sich. Mit Gabriele Mini (20), Leonardo Fornaroli (20) und John Bennett (21) fahren gleich drei Fahrer in den verkehrt stehenden Boliden. Auch hier bleiben alle Fahrer unverletzt.

Den Sieg in dem chaotischen Sprint holt sich Josep Maria Martí (20) vor Joshua Dürksen (21) und Roman Stanek (21). Der Ire Alex Dunne (19), der im ersten freien Training der Formel 1 seine Runden drehen durfte, verteidigt die WM-Führung knapp vor Richard Verschoor (24).