F1-Kalender 2025
Heisse Kämpfe unter den Flutlichtern in Singapur

Der Super-Oktober mit gleich drei Grand Prix wird mit dem Rennen in Singapur eröffnet. Beim Flutlicht-Spektakel hofft Verstappen aufs nächste Punktemaximum, um McLaren weiter unter Druck zu setzen. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.
Publiziert: 06:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Oscar Piastri ist weiterhin WM-Leader.
Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

«So fährt ein zukünftiger Weltmeister» titelte Blick Mitte April nach dem GP von Bahrain, als Oscar Piastri seinen vierten Grand Prix seiner Karriere gewann. Seither hat sich der Australier zum Topfavoriten auf die WM gefahren, doch nach den beiden Siegen von Verstappen in Monza und zuletzt in Baku stellt sich die Frage: Wird Piastri wirklich Weltmeister? Vor Singapur liegt er 25 Punkte vor Teamkollege Norris, 69 Zähler beträgt das Polster auf Verstappen. Bei noch zehn ausstehenden Punkterennen (sieben GP, drei Sprints) werden noch 199 Zähler verteilt. Will sich Piastri erstmals in seiner Karriere zum Weltmeister krönen, müssen weitere Siege her. Am besten bereits dieses Wochenende unter den Flutlichtern Singapurs.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
185. OktoberSingapur, Singapur14 Uhr
1919. OktoberUSA, Austin21 Uhr
2026. OktoberMexiko, Mexiko-Stadt21 Uhr
219. NovemberBrasilien, São Paulo18 Uhr
2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas5 Uhr
2330. NovemberKatar, Lusail17 Uhr
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14 Uhr
Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)
1531. AugustNiederlande, ZandvoortOscar Piastri (Aus)
167. SeptemberItalien, MonzaMax Verstappen (Ho)
1721. September

Aserbaidschan, Baku

Max Verstappen (Ho)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an. 

Bevorstehende Sprintrennen

DatumSprintrennen vonUhrzeit (MEZ)
18. OktoberUSA, Austin19 Uhr
8. NovemberBrasilien, São Paulo19.30 Uhr
29. NovemberKatar, Lusail15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

