Der Super-Oktober mit gleich drei Grand Prix wird mit dem Rennen in Singapur eröffnet. Beim Flutlicht-Spektakel hofft Verstappen aufs nächste Punktemaximum, um McLaren weiter unter Druck zu setzen. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.

1/4 Oscar Piastri ist weiterhin WM-Leader. Foto: Getty Images

Darum gehts Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten

Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa

Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

«So fährt ein zukünftiger Weltmeister» titelte Blick Mitte April nach dem GP von Bahrain, als Oscar Piastri seinen vierten Grand Prix seiner Karriere gewann. Seither hat sich der Australier zum Topfavoriten auf die WM gefahren, doch nach den beiden Siegen von Verstappen in Monza und zuletzt in Baku stellt sich die Frage: Wird Piastri wirklich Weltmeister? Vor Singapur liegt er 25 Punkte vor Teamkollege Norris, 69 Zähler beträgt das Polster auf Verstappen. Bei noch zehn ausstehenden Punkterennen (sieben GP, drei Sprints) werden noch 199 Zähler verteilt. Will sich Piastri erstmals in seiner Karriere zum Weltmeister krönen, müssen weitere Siege her. Am besten bereits dieses Wochenende unter den Flutlichtern Singapurs.

Bevorstehende F1-Rennen

Runde Datum GP von Uhrzeit (MEZ) 18 5. Oktober Singapur, Singapur 14 Uhr 19 19. Oktober USA, Austin 21 Uhr 20 26. Oktober Mexiko, Mexiko-Stadt 21 Uhr 21 9. November Brasilien, São Paulo 18 Uhr 22 22. November Las Vegas, Las Vegas 5 Uhr 23 30. November Katar, Lusail 17 Uhr 24 7. Dezember VAE, Abu Dhabi 14 Uhr

Vergangene F1-Rennen

Runde Datum GP von Sieger 2025 1 16. März Australien, Melbourne Lando Norris (Gb) 2 23. März China, Shanghai Oscar Piastri (Aus) 3 6. April Japan, Suzuka Max Verstappen (Ho) 4 13. April Bahrain, Sakhir Oscar Piastri (Aus) 5 20. April Saudi-Arabien, Jeddah Oscar Piastri (Aus) 6 4. Mai Miami, Miami Oscar Piastri (Aus) 7 18. Mai Emilia-Romagna, Imola Max Verstappen (Ho) 8 25. Mai Monaco, Monte-Carlo Lando Norris (Gb) 9 1. Juni Spanien, Barcelona Oscar Piastri (Aus) 10 15. Juni Montreal, Kanada George Russell (Gb) 11 29. Juni Österreich, Spielberg Lando Norris (Gb) 12 6. Juli Grossbritannien, Silverstone Lando Norris (Gb) 13 27. Juli Belgien, Spa Oscar Piastri (Aus) 14 3. August Ungarn, Hungaroring Lando Norris (Gb) 15 31. August Niederlande, Zandvoort Oscar Piastri (Aus) 16 7. September Italien, Monza Max Verstappen (Ho) 17 21. September Aserbaidschan, Baku Max Verstappen (Ho)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Bevorstehende Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Uhrzeit (MEZ) 18. Oktober USA, Austin 19 Uhr 8. November Brasilien, São Paulo 19.30 Uhr 29. November Katar, Lusail 15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Sieger 2025 22. März China, Shanghai Lewis Hamilton (Gb) 3. Mai Miami, Miami Lando Norris (Gb) 26. Juli Belgien, Spa Max Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.