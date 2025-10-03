Darum gehts
- Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
- Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
- Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025
«So fährt ein zukünftiger Weltmeister» titelte Blick Mitte April nach dem GP von Bahrain, als Oscar Piastri seinen vierten Grand Prix seiner Karriere gewann. Seither hat sich der Australier zum Topfavoriten auf die WM gefahren, doch nach den beiden Siegen von Verstappen in Monza und zuletzt in Baku stellt sich die Frage: Wird Piastri wirklich Weltmeister? Vor Singapur liegt er 25 Punkte vor Teamkollege Norris, 69 Zähler beträgt das Polster auf Verstappen. Bei noch zehn ausstehenden Punkterennen (sieben GP, drei Sprints) werden noch 199 Zähler verteilt. Will sich Piastri erstmals in seiner Karriere zum Weltmeister krönen, müssen weitere Siege her. Am besten bereits dieses Wochenende unter den Flutlichtern Singapurs.
Bevorstehende F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Uhrzeit (MEZ)
|18
|5. Oktober
|Singapur, Singapur
|14 Uhr
|19
|19. Oktober
|USA, Austin
|21 Uhr
|20
|26. Oktober
|Mexiko, Mexiko-Stadt
|21 Uhr
|21
|9. November
|Brasilien, São Paulo
|18 Uhr
|22
|22. November
|Las Vegas, Las Vegas
|5 Uhr
|23
|30. November
|Katar, Lusail
|17 Uhr
|24
|7. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
|14 Uhr
Vergangene F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Sieger 2025
|1
|16. März
|Australien, Melbourne
|Lando Norris (Gb)
|2
|23. März
|China, Shanghai
|Oscar Piastri (Aus)
|3
|6. April
|Japan, Suzuka
|Max Verstappen (Ho)
|4
|13. April
|Bahrain, Sakhir
|Oscar Piastri (Aus)
|5
|20. April
|Saudi-Arabien, Jeddah
|Oscar Piastri (Aus)
|6
|4. Mai
|Miami, Miami
|Oscar Piastri (Aus)
|7
|18. Mai
|Emilia-Romagna, Imola
|Max Verstappen (Ho)
|8
|25. Mai
|Monaco, Monte-Carlo
|Lando Norris (Gb)
|9
|1. Juni
|Spanien, Barcelona
|Oscar Piastri (Aus)
|10
|15. Juni
|Montreal, Kanada
|George Russell (Gb)
|11
|29. Juni
|Österreich, Spielberg
|Lando Norris (Gb)
|12
|6. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|Lando Norris (Gb)
|13
|27. Juli
|Belgien, Spa
|Oscar Piastri (Aus)
|14
|3. August
|Ungarn, Hungaroring
|Lando Norris (Gb)
|15
|31. August
|Niederlande, Zandvoort
|Oscar Piastri (Aus)
|16
|7. September
|Italien, Monza
|Max Verstappen (Ho)
|17
|21. September
Aserbaidschan, Baku
|Max Verstappen (Ho)
Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick
Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.
Bevorstehende Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Uhrzeit (MEZ)
|18. Oktober
|USA, Austin
|19 Uhr
|8. November
|Brasilien, São Paulo
|19.30 Uhr
|29. November
|Katar, Lusail
|15 Uhr
Vergangene Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Sieger 2025
|22. März
|China, Shanghai
|Lewis Hamilton (Gb)
|3. Mai
|Miami, Miami
|Lando Norris (Gb)
|26. Juli
|Belgien, Spa
|Max Verstappen (Ho)
F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse
Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.
Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.
Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.