Unter Flutlicht am Nachmittag
Das Programm zum F1-GP von Singapur mit allen Startzeiten

F1-Fans dürfen sich bis Ende Jahr auf noch sieben GP freuen, wovon gleich drei im Oktober anstehen. Den Auftakt macht dieses Wochenende Singapur, wo unter Flutlicht gefahren wird. Alle Startzeiten von Trainings, Qualifying und Rennen.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Die Strecke von Singapur.
Foto: Blick Visuals
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Das Rennprogramm zum GP von Singapur

DatumKategorieStartzeit
Freitag, 3. Oktober1. freies Training11.30 Uhr
Freitag, 3. Oktober2. freies Training15 Uhr
Samstag, 4. Oktober3. freies Training11.30 Uhr
Samstag, 4. OktoberQualifying15 Uhr
Sonntag, 5. OktoberRennen14 Uhr

Vor der Sommerpause war McLaren unbestritten das Mass aller Dinge, stand doch bei 14 GP bis anfangs August satte elfmal ein Papaya-Pilot ganz oben auf dem Podium. Bereits früh in der Saison waren sich Experten darüber im Klaren, dass 2025 kein Weg am Duo Piastri/Norris vorbeiführen würde.

In den drei Rennen seither weht in der F1 jedoch ein anderer Wind, durch den Max Verstappen seinen Boliden am besten manövriert. Beim Heim-GP in Zandvoort noch knapp von Piastri geschlagen, liess der Holländer zwei Siege in Monza und zuletzt in Aserbaidschan folgen – zum Schrecken der Konkurrenz in enorm dominanter Art und Weise.

Schafft Supermax tatsächlich das Monster-Comeback und holt sich bis im Dezember seinen fünften Titel in Serie? Der Abstand auf Leader Piastri beträgt vor Singapur 69 Punkte. Das Qualifying und Rennen gibts wie immer live auf Blick.

