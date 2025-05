Mit dem GP von Monaco wird dieses Wochenende der zweite europäische Klassiker gefahren. Egal ob Langschläfer oder Morgenmensch: Die Startzeit des Rennens passt in jedes Wochenendprogramm.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Rennprogramm zum GP von Monaco

Kategorie Datum Uhrzeit 1. Freies Training 23.05. 13:30 2. Freies Training 23.05. 17:00 3. Freies Training 24.05. 12:30 Qualifying 24.05. 16:00 Rennen 25.05. 15:00

Für den dritten GP in diesem Monat nach Miami und Imola reist die Formel 1 ins Fürstentum am Mittelmeer. Auf dem legendären Circuit de Monaco bestreiten die besten Fahrer der Welt das achte Rennen der laufenden Saison. Durch seinen Sieg in Imola verkürzte Verstappen die Lücke auf die beiden McLaren-Piloten Norris und Leader Piastri und meldete sich im Kampf um den WM-Titel zurück.

Auf der schmalen Strecke sind Überholmanöver traditionell ein rares Gut. Auf dieses Jahr hin hat die FIA jedoch eingeführt, dass mindestens zwei Boxenstopps durchgeführt werden müssen. Der Verband verspricht sich davon ein spannenderes Rennen mit mehr Positionswechseln. Ob dieser Plan aufgeht, zeigt sich am Sonntag ab 15:00 Uhr. Das Qualifying und das Rennen gibts live auf Blick.