Der Himmel weinte am Dienstag über der Formel-1-Strecke in Monte-Carlo. Im Hafen schaukelten die Boote wegen des stürmischen Mittelmeeres. All das sechs Jahre nach dem Tod von Legende Niki Lauda (†70) im Zürcher Unispital, der an einem totalen Organversagen verstarb.

Monaco weinte am 6. Todestag von Niki Lauda

Darum gehts Niki Laudas Todestag jährt sich zum sechsten Mal

Neue Regeln für Unterböden und Reifenkühlung beeinflussen den Wettbewerb

Es sind traurige Erinnerungen an den dreifachen Weltmeister aus Wien, der in Monaco zweimal siegte (1975/76) und dabei als einziger Pilot bis jetzt die Hand der Fürstin in der Ehrenloge küsste. Jahrelang prägte Niki Lauda die Geschicke von Mercedes mit. Vor acht Jahren sagte er zu Blick: «Pass auf, dieser George Russell wird eines Tages Weltmeister!»

Russell der Geheimtipp 2026?

Der Brite, aktuell WM-Vierter, muss sich aber noch etwas gedulden. Das McLaren-Duo Piastri und Norris sowie die Red Bull-Lebensversicherung Verstappen sind noch zu stark. Doch 2026 werden die Karten neu gemischt.

Einige Teams konzentrieren sich nur noch auf die nächste Saison, andere geben weiter Vollgas. Und Ferrari soll jetzt seine Pläne geändert haben – und will 2025 noch nicht abschreiben. Dafür kam es in der technischen Abteilung zu grossen Rochaden.

Ferrari und Mercedes warten

Ferrari gewann mit Sainz zuletzt in Mexiko 2024 – der 248. GP-Triumph. Mercedes feierte seinen letzten und 129. Erfolg in Las Vegas vor einem halben Jahr – mit Russell.

Aber eben: McLaren (194 Siege) gegen Red Bull (124) heisst das Titel-Duell. Plötzlich mit Vorteil für die Bullen? Diese haben offenbar erfolgreich bei der FIA interveniert.

Unterboden neu – Wasser weg

So müssen jetzt die Unterböden aus einem bestimmten Material sein und die neue Regel besagt, wie die Planken am Unterboden montiert werden sollen. Zudem darf zur Kontrolle der Reifentemperatur keine Wasser unterstützte Kühlung eingesetzt werden. Ein monatelanger Streitpunkt.

Einige Experten glauben, dass das Papaya-Duo schon am letzten Sonntag in Imola durch die neuen Vorschriften eingebremst worden ist. Vor einem Jahr siegte hier im Leitplanken-Käfig von Monte-Carlo der einheimische Leclerc vor Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen und Hamilton. Am Sonntag ab 15 Uhr (live auf Blick und SRF 2) dürfte sich nur die Reihenfolge etwas ändern.