In Ungarn steht das letzte Rennen vor der Sommerpause an

1/4 Oscar Piastri geht als WM-Leader nach Ungarn. Foto: IMAGO/Jay Hirano

Darum gehts Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten

Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa

Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Während andere Sonne, Strand und Meer geniessen, steigen die F1-Piloten dieses Wochenende in Ungarn nochmals ins Cockpit. Auf dem Hungaroring entscheidet sich, wer als WM-Leader in die Sommerpause geht, wobei diese Entscheidung ein Zweikampf zwischen Piastri (266 Punkte) und Norris (250) ist. Danach ist auch für die besten Fahrer der Welt entspannen angesagt, ehe sich die Teams am 31. August in Zandvoort zurückmelden.

Bevorstehende F1-Rennen

Runde Datum GP von Uhrzeit (MEZ) 14 3. August Ungarn, Hungaroring 15.00 Uhr 15 31. August Niederlande, Zandvoort 15.00 Uhr 16 7. September Italien, Monza 15.00 Uhr 17 21. September Aserbaidschan, Baku 13.00 Uhr 18 5. Oktober Singapur, Singapur 14.00 Uhr 19 19. Oktober USA, Austin 21.00 Uhr 20 26. Oktober Mexiko, Mexiko-Stadt 21.00 Uhr 21 9. November Brasilien, São Paulo 18.00 Uhr 22 22. November Las Vegas, Las Vegas 5.00 Uhr 23 30. November Katar, Lusail 17.00 Uhr 24 7. Dezember VAE, Abu Dhabi 14.00 Uhr

Vergangene F1-Rennen

Runde Datum GP von Sieger 2025 1 16. März Australien, Melbourne Lando Norris (Gb) 2 23. März China, Shanghai Oscar Piastri (Aus) 3 6. April Japan, Suzuka Max Verstappen (Ho) 4 13. April Bahrain, Sakhir Oscar Piastri (Aus) 5 20. April Saudi-Arabien, Jeddah Oscar Piastri (Aus) 6 4. Mai Miami, Miami Oscar Piastri (Aus) 7 18. Mai Emilia-Romagna, Imola Max Verstappen (Ho) 8 25. Mai Monaco, Monte-Carlo Lando Norris (Gb) 9 1. Juni Spanien, Barcelona Oscar Piastri (Aus) 10 15. Juni Montreal, Kanada George Russell (Gb) 11 29. Juni Österreich, Spielberg Lando Norris (Gb) 12 6. Juli Grossbritannien, Silverstone Lando Norris (Gb) 13 27. Juli Belgien, Spa Oscar Piastri (Aus)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Bevorstehende Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Uhrzeit (MEZ) 18. Oktober USA, Austin 19.00 Uhr 8. November Brasilien, São Paulo 19.30 Uhr 29. November Katar, Lusail 15.00 Uhr

Vergangene Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Sieger 2025 22. März China, Shanghai Lewis Hamilton (Gb) 3. Mai Miami, Miami Lando Norris (Gb) 26. Juli Belgien, Spa Max Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 soll mit Madrid ein weiteres dazukommen.

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.