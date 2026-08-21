Darum gehts
- Kimi Antonelli führt in WM mit 59 Punkten Vorsprung vor George Russell
- Italiener hofft auf verfrühtes Geburtstagsgeschenk
- GP von Zandvoort bietet mit Sprint doppelte Punktechance
Vier Wochen nach dem GP von Ungarn herrscht in der Formel 1 wieder Höchstbetrieb. Kimi Antonelli geht mit einem Polster von exakt 50 Punkten in die «Rückrunde» und schielt am Sonntag auf ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Der Italiener wird zwei Tage später zarte 20 Jahre jung, feierte in dieser Saison jedoch bereits riesige Erfolge, darunter einen Weltrekord. Was macht das alles mit Russell? In der Gerüchteküche wurde bereits wild spekuliert.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Freitag, 21. August
|Erstes freies Training
|12.30 Uhr
|Freitag, 21. August
|Sprint-Qualifying
|16.30 Uhr
|Samstag, 22. August
|Sprint
|12 Uhr
|Samstag, 22. August
|Qualifying
|16 Uhr
|Sonntag, 23. August
|GP
|15 Uhr
Nimmt Russell Romantik-Schwung auf die Rennstrecke mit?
Zusammen sind sie das schnellste Duo in dieser Saison. Schliesslich führt Mercedes die Teamwertung mit 72 Punkten vor Ferrari an. Doch im Rampenlicht steht Antonelli statt Russell. Immerhin verbuchte der Brite in der Sommerpause abseits der Rennstrecke einen Erfolg und verlobte sich mit seiner langjährigen Freundin Carmen Montero Mundt.
Auf dem Asphalt in Zandvoort hilft ihm das natürlich nicht. Ausser er fährt von der Liebe beflügelt seinem Teamkollegen und der Konkurrenz plötzlich um die Ohren. Dann müsste sich auch Hamilton in Acht nehmen, der bislang nur neun Zähler mehr holte als Russell.
Auf WM-Leader Antonelli beträgt der Abstand 59 Punkte. Und auch wenn die Saison noch lange ist, würde ein starker Auftakt Russells Position natürlich guttun. Ab Sonntagnachmittag um 15 Uhr heulen die Motoren wieder auf. Für Russell startet dann die Mission Comeback.