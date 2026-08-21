Die Formel 1 kehrt aus der Sommerpause zurück. In den Dünen der Niederlande wird die zweite Saisonhälfte lanciert. Bringt sie George Russell als grossen Sieger hervor? Der Brite tankte zuletzt ordentlich Selbstvertrauen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kimi Antonelli führt in WM mit 59 Punkten Vorsprung vor George Russell

Italiener hofft auf verfrühtes Geburtstagsgeschenk

GP von Zandvoort bietet mit Sprint doppelte Punktechance

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Vier Wochen nach dem GP von Ungarn herrscht in der Formel 1 wieder Höchstbetrieb. Kimi Antonelli geht mit einem Polster von exakt 50 Punkten in die «Rückrunde» und schielt am Sonntag auf ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Der Italiener wird zwei Tage später zarte 20 Jahre jung, feierte in dieser Saison jedoch bereits riesige Erfolge, darunter einen Weltrekord. Was macht das alles mit Russell? In der Gerüchteküche wurde bereits wild spekuliert.

Datum Event Startzeit Freitag, 21. August Erstes freies Training 12.30 Uhr Freitag, 21. August Sprint-Qualifying 16.30 Uhr Samstag, 22. August Sprint 12 Uhr Samstag, 22. August Qualifying 16 Uhr Sonntag, 23. August GP 15 Uhr

Nimmt Russell Romantik-Schwung auf die Rennstrecke mit?

Zusammen sind sie das schnellste Duo in dieser Saison. Schliesslich führt Mercedes die Teamwertung mit 72 Punkten vor Ferrari an. Doch im Rampenlicht steht Antonelli statt Russell. Immerhin verbuchte der Brite in der Sommerpause abseits der Rennstrecke einen Erfolg und verlobte sich mit seiner langjährigen Freundin Carmen Montero Mundt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf dem Asphalt in Zandvoort hilft ihm das natürlich nicht. Ausser er fährt von der Liebe beflügelt seinem Teamkollegen und der Konkurrenz plötzlich um die Ohren. Dann müsste sich auch Hamilton in Acht nehmen, der bislang nur neun Zähler mehr holte als Russell.

Auf WM-Leader Antonelli beträgt der Abstand 59 Punkte. Und auch wenn die Saison noch lange ist, würde ein starker Auftakt Russells Position natürlich guttun. Ab Sonntagnachmittag um 15 Uhr heulen die Motoren wieder auf. Für Russell startet dann die Mission Comeback.