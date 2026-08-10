George Russell hat seiner Freundin Carmen Montero Mundt nach sechs Jahren Beziehung am Strand einen Antrag gemacht. Der Mercedes-Pilot feiert damit ein privates Highlight inmitten einer sportlich schwierigen Formel-1-Saison.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Formel-1-Fahrer George Russell hat sich mit Carmen Montero Mundt verlobt

Der Verlobungsring mit drei Diamanten kostet mindestens 94'000 Franken

Russell liegt in der WM 2026 bereits 59 Punkte hinter Kimi Antonelli

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Formel 1 macht aktuell Sommerpause, die Fahrer befinden sich in den Ferien. Für einen Piloten wird der Sommer ein ganz besonderer. George Russell (28) schwebt nämlich auf Wolke sieben. Der Brite hat sich mit seiner langjährigen Partnerin Carmen Montero Mundt (28) verlobt.

Russell und Montero Mundt teilen die freudigen Nachrichten am Sonntagabend in den sozialen Medien. Auf Instagram postet das Paar einen Ring und ein weisses Herz unterlegt mit vier Fotos von einem romantischen Dinner am Strand – Kerzenlicht und Blick aufs Meer inklusive. Auf einem Bild präsentiert die Spanierin stolz ihren Ring.

Der Klunker hat es dabei in sich. Er ist besetzt mit drei Diamanten: einem gelben Canary Diamond im Oval-Schliff sowie zwei weissen Diamanten im Trapez-Schliff. Der Wert des Schmuckstücks liegt gemäss Insidern bei mindestens 100'000 Euro (um die 94'000 Franken).

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«Sie ist meine Zukunft»

Der Antrag folgt nach sechs Jahren Beziehung. Das Paar lernte sich 2020 kennen, als sie einander von gemeinsamen Freunden vorgestellt wurden. Montero Mundt, die im Finanzsektor arbeitet, war mit 18 Jahren aus Spanien nach England gezogen, um an der Uni Westminster ihren Management-Abschluss zu machen. Heute leben Russell und Montero Mundt gemeinsam in Monaco.

«Carmen bringt im hektischen Rennleben genau jene Stabilität, die ich brauche. Sie ist meine Zukunft», hatte Russell im Juni einen seltenen Einblick in sein Privatleben gegeben. Während es beim Mercedes-Piloten privat läuft, musste er in der Formel 1 zuletzt einige Rückschläge einstecken. Russell startete als WM-Favorit in die neue Saison und machte zum Saisonauftakt in Australien mit seinem Sieg von der Pole-Position seine Ambitionen klar.

Mehrere Rennausfälle

Danach wurde der siebenfache GP-Sieger von seinem Teamkollegen Kimi Antonelli (19) abgefangen, der immer mehr in Form kam und Sieg an Sieg reihte. Während es dem Italiener einfach zu laufen schien, musste Russell mehrere Rückschläge einstecken. In Montreal blieb er mit seinem Silberpfeil in Führung liegend plötzlich stehen, weil der Motor streikte. Letztlich schied er Mitte Juli im belgischen Spa nach einem Zusammenprall mit Lewis Hamilton (41, Ferrari) bereits in der ersten Runde aus. Sein Rückstand auf WM-Leader Antonelli ist inzwischen auf 59 Punkte angewachsen.

Mit der Verlobung hat Russell nun in einer sportlich schwierigen Saison Grund zur Freude. Das Paar ist dabei in guter Gesellschaft. Erst im Januar gaben Williams-Pilot Alex Albon (30) und Golfspielerin Lily Muni He (27) ihre Verlobung bekannt. Ende Februar folgte die Hochzeit von Ferrari-Pilot Charles Leclerc (28) und seiner Alexandra (25). Nun werden auch bei Russell und Montero Mundt bald die Hochzeitsglocken läuten.