Kimi Antonelli hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Und in Murten werden zwei grosse Motorsport-Helden geehrt. Hier kommt das Formel-1-Inside von Roger Benoit.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Russells Albtraum

Es sind nur 20 Punkte, die das Mercedes-Duo trennt. Aber sie tun dem Briten George Russell (28) nach 156 Rennen, 8 Pole-Positionen und 6 Siegen weh. Also jenem Mann, der vor Jahren sagte: «Ich würde sogar Geld bezahlen, damit ich endlich ein Auto fahren darf, mit dem ich Weltmeister werden kann.» Doch nach drei Poles und drei Siegen in Serie ist Russells Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli (19) zum Albtraum geworden. Die unbekümmerte Art des Italieners fasziniert alle, auch wenn ihm 2026 noch kein guter Start gelungen ist. Die nächste GP-Station ist am 24. Mai Montreal. Dort, wo Antonelli vor einem Jahr im 10. Anlauf erstmals aufs Podest kletterte: Dritter. Sieger? Russell.

Weltrekord

Noch nie hat ein Fahrer aus den ersten drei Poles seiner Karriere drei Siege gemacht – wie Antonelli. Interessant: Fangio, Senna, Prost, Vettel, Hamilton und Verstappen gelangen dabei je zwei Erfolge. Für Mister Formel 1, Bernie Ecclestone (95), ist klar: «Antonelli oder Verstappen werden Weltmeister! Bei Red Bull hat man offenbar das Tief überwunden. Max hat wieder Feuer gefangen – und dann ist er gefährlich.» Und bei McLaren sagt Chef Stella: «Die Zeit des Kopierens ist praktisch bei allen Teams angelaufen. Und wir konzentrieren uns momentan voll auf die Updates von Red Bull!»

Roger Benoit: Ein Leben auf der Überholspur Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Das 272-seitige Buch gibts auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken und ist ab sofort erhältlich. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhälst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Das 272-seitige Buch gibts auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken und ist ab sofort erhältlich. Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhälst das Buch für nur 38 statt 48 Franken. Mehr

Erinnerungen

Sie bleiben in der Schweiz unvergessen: Der Fribourger Jo «Seppi» Siffert und der Aargauer Herbert «Stumpen-Herbie» Müller. In der Halle Murtenbox in Murten FR wurde jetzt eine Ausstellung zu Ehren der beiden Rennfahrer eröffnet. Sie dauert bis zum 31. Oktober. Leider ist sie jeweils nur am Freitag (14 bis 19 Uhr) und am Samstag (14 bis 17 Uhr) geöffnet. Bei Siffert, der dieses Jahr 90 geworden wäre und vor 55 Jahren in Brands Hatch im BRM verunglückte, kamen die Kinder Veronique und Philippe. Bei Müller, der vor 45 Jahren auf dem Nürburgring in einem Porsche 908 starb, kam Sohn Daniel nach Murten. Müller galt als einer der besten Langstrecken-Piloten in unserem Land.