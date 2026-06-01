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WM: Nati-Direktor Lars Weibel über Schweizer Silberhelden
Weibel über Silberhelden
«Die Mannschaft hätte diese Krone verdient»
Für Nati-Direktor Lars Weibel war es die letzte WM mit der Schweiz, bevor er zu Ambri geht. Im Interview mit Blick zieht er Bilanz über seine Zeit bei der Nati und die Heim-WM.
Publiziert: 00:47 Uhr
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Nicole Vandenbrouck
Reporterin Eishockey
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