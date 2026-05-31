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Eishockey-WM: Hier stürmen die Schweizer Fans die Fanzone
Endlich geht sie auf!
Hier stürmen die Schweizer Fans die Fanzone
Die Fanzone ist am Sonntagnachmittag wegen des unsicheren Wetters lange gesperrt. Als die Polizei die Zone wieder freigibt, strömen die Massen hinein.
Publiziert: vor 24 Minuten
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