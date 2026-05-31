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Endlich geht sie auf!
Hier stürmen die Schweizer Fans die Fanzone

Die Fanzone ist am Sonntagnachmittag wegen des unsicheren Wetters lange gesperrt. Als die Polizei die Zone wieder freigibt, strömen die Massen hinein.
Publiziert: vor 24 Minuten
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