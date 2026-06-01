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WM: Finnland feiert WM-Titel auf den Strassen von Helsinki
Mega-Party in Helsinki
So wild feiern die Finnen den Weltmeistertitel
Finnland ist erstmals seit vier Jahren wieder Weltmeister. Nach dem Final-Sieg über die Schweiz gehen die Fans auf die Strasse und feiern ausgelassen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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