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Mega-Party in Helsinki
So wild feiern die Finnen den Weltmeistertitel

Finnland ist erstmals seit vier Jahren wieder Weltmeister. Nach dem Final-Sieg über die Schweiz gehen die Fans auf die Strasse und feiern ausgelassen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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