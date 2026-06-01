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WM-Final: Das 1:0 von Finnland-Helenius
Treffer in der Overtime
Hier zerstört Finnlands Helenius die Schweizer Gold-Träume
Finnland gewinnt die WM in der Schweiz nach Verlängerung. Helenius schiesst das entscheidende Tor gegen die Schweiz.
Publiziert: vor 13 Minuten
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