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Treffer in der Overtime
Hier zerstört Finnlands Helenius die Schweizer Gold-Träume

Finnland gewinnt die WM in der Schweiz nach Verlängerung. Helenius schiesst das entscheidende Tor gegen die Schweiz.
Publiziert: vor 13 Minuten
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