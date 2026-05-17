Während des 3:1-Auftaktsieges der Hockey-Nati gegen die USA, geht es im Festzelt der Fanzone wild zu und her.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tausende Fans feiern in Zürichs Fanzone bei der Hockey-WM trotz Regen

45 Minuten Wartezeit für Bier, Preise bis 16 CHF für Pommes

Schweiz besiegt USA 3:1 – WM-Fieber erreicht Stadt noch nicht

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Das ging unheimlich schnell. Vor einer Woche war die Fanzone in Zürich noch eine Baustelle. Mittlerweile ist auf den zwei Fussballplätzen im Juchhof das Volksfest schlechthin ausgebrochen. 200 Meter von der Swiss Life Arena entfernt, wo die Schweizer Nati ihre WM-Spiele austrägt, tummeln sich Tausende Fans auf dem Festgelände und spielen Hockey auf dem Synthetik-Eis. Die meisten Besucher befinden sich jedoch im riesigen weissen Zelt.

Das Wetter macht in Zürich nämlich noch nicht so richtig mit. Strömender Regen begleitet die Auftaktspiele der Hockey-WM und zwingt so viele Fanzonen-Besucher ins Trockene, wo alle Spiele im Public Viewing übertragen werden. Obwohl am Freitagnachmittag eigentlich die Partie zwischen Finnland und Deutschland läuft, sind es beinahe ausschliesslich Schweizer Fans, die man auf dem Juchhof antrifft.

ESAF oder Hockey-WM?

So erinnert die Fanzone eher an ein Schwing- oder Dorffest als an ein internationales Eishockey-Turnier. Einen kurzen Spaziergang vom Bahnhof Altstetten entfernt, wo Hochhäuser die Landschaft zieren und Unternehmen aus aller Welt über Büros verfügen, sorgen Nati-Fans für eine Atmosphäre, die schweizerischer nicht sein könnte. Getanzt wird auf den Tischen und Bänken, während ChueLee die Besucher mit dem Song «S'Vogulisi» animiert. Auch der Schnupftabak ist im Festzelt omnipräsent.

Die Schweizer haben die Fanzone der IIHF zumindest am Freitag voll übernommen. Bereits mehrere Stunden vor der Partie zwischen der Hockey-Nati und den USA platzt das grosse Zelt fast aus allen Nähten. Die Stimmung ist trotz düsterem Wetter und langer Wartezeiten an der Bar heiter. Eine Blick-Leserin berichtet, dass es 45 Minuten dauerte, bis sie an der Reihe war, um ihr Bier zu bestellen. So überrascht es nicht, dass viele Besucher ihre Getränke gleich in Massen ordern.

Dorffest-Atmosphäre, Zürcher Preise

Doch budgetfreundlich ist das Volksfest in Altstetten nicht. Der Eintritt ist zwar kostenlos, aber die Preise an den Ständen haben es in sich. Für ein 4-dl-Bier verlangen die Veranstalter 6.80 Franken. Da sind manche Zürcher Bars günstiger. Währenddessen kosten gewisse Pommes-Variationen 16 Franken. Sind möglicherweise deshalb kaum ausländische Fans im Festzelt zu sehen?

Das scheint die Schweizer nicht zu kümmern. Die Stimmung ist gut und ausgelassen. Auch modisch zeigen sich die Nati-Fans von ihrer besten und kreativsten Seite. Neben den üblichen rot-weissen Trikots sind ausgefallene Kostüme im Festzelt nicht zu übersehen. Unter anderem in goldenen Anzügen, mit aufblasbaren Kühen oder im Gewand der Helvetia feiern die Anhänger Josi und Co. beim 3:1-Sieg über die USA an.

Die Revanche vom letztjährigen WM-Final gegen die Amerikaner ist also geglückt und hat die Fans im Festzelt in Altstetten in die pure Ekstase versetzt. Der WM-Funke ist gezündet. Mit jedem Sieg der Schweizer wird der Stimmungspegel noch weiter nach oben steigen. Nicht auszudenken, was los sein wird, sollte die Nati den Gold-Coup schaffen. Träumen muss erlaubt sein.