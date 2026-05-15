Ab heute dreht sich in der Schweiz alles um Eishockey. An der Heim-WM in Zürich und Freiburg kämpft die Nati um Gold und bekommts zum Auftakt mit den USA zu tun. Hier gibts alle Spiele vom Turnier 2026.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz

16 Teams in zwei Achtergruppen, Nati in Gruppe A

Schweiz spielt erstes Spiel gegen die USA am 15. Mai

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Spielplan Eishockey-WM 2026 PDF Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz! Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz! Download Spielplan 2026 als PDF

Die Nati bekommt es in Gruppe A mit den USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn und Grossbritannien zu tun und trifft als erstes auf die mit NHL-Spielern gespickte Truppe aus Übersee (15. Mai). Bis zum 26. Mai wird sie gegen alle Gruppengegner in der Zürcher Swiss Life Arena jeweils eine Partie bestritten und sich hoffentlich fürs Viertelfinal qualifiziert haben. Dieses erreicht sie dann, wenn sie die erste Turnierphase mindestens auf dem 4. Rang beendet.

Alle Spiele der Eishockey-WM 2026

Freitag, 15. Mai 2026

16.20 Uhr: Finnland – Deutschland

16.20 Uhr: Kanada – Schweden

20.20 Uhr: USA – Schweiz

20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark

16.20 Uhr: Finnland – Deutschland 16.20 Uhr: Kanada – Schweden 20.20 Uhr: USA – 20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark Samstag, 16. Mai 2026

12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich

12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen

16.20 Uhr: Ungarn – Finnland

16.20 Uhr: Italien – Kanada

20.20 Uhr: Schweiz – Lettland

20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien

12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich 12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen 16.20 Uhr: Ungarn – Finnland 16.20 Uhr: Italien – Kanada 20.20 Uhr: – Lettland 20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien Sonntag, 17. Mai 2026

12.20 Uhr: Grossbritannien – USA

12.20 Uhr: Italien – Slowakei

16.20 Uhr: Österreich – Ungarn

16.20 Uhr: Dänemark – Schweden

20.20 Uhr: Deutschland – Lettland

20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien

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Montag, 18. Mai 2026

16.20 Uhr: Finnland – USA

16.20 Uhr: Kanada – Dänemark

20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz

20.20 Uhr: Schweden – Tschechien

16.20 Uhr: Finnland – USA 16.20 Uhr: Kanada – Dänemark 20.20 Uhr: Deutschland – 20.20 Uhr: Schweden – Tschechien Dienstag, 19. Mai 2026

16.20 Uhr: Lettland – Österreich

16.20 Uhr: Italien – Norwegen

20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien

20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei

16.20 Uhr: Lettland – Österreich 16.20 Uhr: Italien – Norwegen 20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien 20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei Mittwoch, 20. Mai 2026

16.20 Uhr: Österreich – Schweiz

16.20 Uhr: Tschechien – Italien

20.20 Uhr: USA – Deutschland

20.20 Uhr: Schweden – Slowenien

16.20 Uhr: Österreich – 16.20 Uhr: Tschechien – Italien 20.20 Uhr: USA – Deutschland 20.20 Uhr: Schweden – Slowenien Donnerstag, 21. Mai 2026

16.20 Uhr: Lettland – Finnland

16.20 Uhr: Kanada – Norwegen

20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien

20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei

16.20 Uhr: Lettland – Finnland 16.20 Uhr: Kanada – Norwegen 20.20 Uhr: – Grossbritannien 20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei Freitag, 22. Mai 2026

16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn

16.20 Uhr: Kanada – Slowenien

20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien

20.20 Uhr: Schweden – Italien

16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn 16.20 Uhr: Kanada – Slowenien 20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien 20.20 Uhr: Schweden – Italien Samstag, 23. Mai 2026

12.20 Uhr: Lettland – USA

12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien

16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn

16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien

20.20 Uhr: Österreich – Deutschland

20.20 Uhr: Norwegen – Schweden

12.20 Uhr: Lettland – USA 12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien 16.20 Uhr: – Ungarn 16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien 20.20 Uhr: Österreich – Deutschland 20.20 Uhr: Norwegen – Schweden Sonntag, 24. Mai 2026

16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland

16.20 Uhr: Dänemark – Italien

20.20 Uhr: Finnland – Österreich

20.20 Uhr: Slowakei – Kanada

16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland 16.20 Uhr: Dänemark – Italien 20.20 Uhr: Finnland – Österreich 20.20 Uhr: Slowakei – Kanada Montag, 25. Mai 2026

16.20 Uhr: USA – Ungarn

16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen

20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien

20.20 Uhr: Slowenien – Italien

16.20 Uhr: USA – Ungarn 16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen 20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien 20.20 Uhr: Slowenien – Italien Dienstag, 26. Mai 2026

12.20 Uhr: Ungarn – Lettland

12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark

16.20 Uhr: USA – Österreich

16.20 Uhr: Schweden – Slowakei

20.20 Uhr: Schweiz – Finnland

20.20 Uhr: Tschechien – Kanada

12.20 Uhr: Ungarn – Lettland 12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark 16.20 Uhr: USA – Österreich 16.20 Uhr: Schweden – Slowakei 20.20 Uhr: – Finnland 20.20 Uhr: Tschechien – Kanada Donnerstag, 28. Mai

16.20 Uhr: Viertelfinal 1

16.20 Uhr: Viertelfinal 2

20.20 Uhr: Viertelfinal 3

20.20 Uhr: Viertelfinal 4

16.20 Uhr: Viertelfinal 1 16.20 Uhr: Viertelfinal 2 20.20 Uhr: Viertelfinal 3 20.20 Uhr: Viertelfinal 4 Samstag, 30. Mai

15.20 Uhr: Halbfinal 1

20 Uhr: Halbfinal 2

15.20 Uhr: Halbfinal 1 20 Uhr: Halbfinal 2 Sonntag, 31. Mai

15.30 Uhr: Spiel um Bronze

20.20 Uhr: Spiel um Gold

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