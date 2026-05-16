Das schwedische Top-Talent Viggo Björck schreibt Geschichte: Mit einem Alter von 18 Jahren und 65 Tagen ist er nach dem Spiel gegen Kanada neu der jüngste Spieler der schwedischen WM-Historie. Derweil beeindruckt er mit seiner Leistung einen ganz Grossen: Sidney Crosby.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kanada besiegt Schweden 5:3 im WM-Auftaktspiel der Gruppe B

Viggo Björck mit 18 Jahren jüngster Schwede bei einer A-WM

Superstar Sidney Crosby ist vom Jungtalent tief beeindruckt

Davide Malinconico Redaktor Sport

Im Auftaktspiel der Gruppe B setzte sich Kanada im Gigantenduell gegen Schweden mit 5:3 durch. Trotz der Niederlage dürfte zumindest ein Schwede diesem Spiel auch etwas Positives abgewinnen: Die Rede ist von Mega-Talent Viggo Björck (18), der in der Schweiz schwedische Eishockey-Geschichte schreibt. Mit gerade einmal 18 Jahren und 65 Tagen ist Björck nämlich der jüngste schwedische Spieler aller Zeiten, der bei einer A-Weltmeisterschaft zum Einsatz kommt.

Björck selbst zieht nach seinem WM-Debüt gegenüber dem Streamingdienst Viaplay ein zufriedenes Fazit: «Du gibst da draussen dein Bestes. Ich glaube, ich kann besser spielen, aber es war okay. Es war etwas nervenaufreibend, aber das ist vor jedem Spiel so.» Er blickt bereits auf die nächsten Herausforderungen an der WM: «Schade zu verlieren natürlich. Es war ein hartes Spiel gegen Kanada. Jetzt geht es für uns darum, die übrigen Spiele zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen.» Die nächste Chance dazu bietet sich am Sonntag um 16.20 Uhr im Spiel gegen Dänemark.

Löst NHL-Star ab

Mit seinem historischen WM-Debüt löst Björck NHL-Star Leo Carlsson (21) ab, der den Rekord im Jahr 2023 im Alter von 18 Jahren und 136 Tagen aufgestellt hatte.

Carlsson entwickelte sich seither zu einem der vielversprechendsten jungen Spieler in der NHL – einen ähnlichen Weg möchte nun auch Björck einschlagen. Und die Chancen stehen gut: Der Stürmer gilt als einer der Top-Picks für den anstehenden NHL-Draft. Zurzeit geht er noch in seiner Heimat für Djurgardens IF auf das Eis.

Crosby beeindruckt

Als Center der schwedischen Top-Formation stand Björck auf dem Eis den kanadischen Superstars wie Sidney Crosby (38) direkt gegenüber. Dieser findet nach der Partie anerkennende Worte für den WM-Debütanten: «Er hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Natürlich wurde sein Tor aberkannt – das war knapp. Und als junger Kerl bei einem solchen Turnier ... ich kann das nachempfinden.»

Und weiter lobt der Kanadier: «Er hat eine tolle Leistung gezeigt. Man merkt, dass er kämpferisch ist; er ist zwar nicht der Grösste, hat aber einen guten Überblick über das Spielfeld und einen guten Schuss. Er macht alles gut. Aber es war vor allem die Art, wie er gekämpft hat – er wirkte sehr selbstbewusst mit dem Puck.»