DE
FR
Abonnieren

SCB-Weltmeister Merelä schnappt der Schweiz Gold weg
«Ich hoffe, sie mögen mich noch in Bern»

Der SC Bern hatte nur einen Vertreter an der WM. Doch um den Hals von Waltteri Merelä hängt die Gold-Medaille, welche die Schweiz so gerne gewonnen hätte.
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
1/5
Da ist das Ding! SCB-Stürmer Waltteri Merelä mit dem WM-Pokal.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Finnland gewinnt WM-Final gegen Schweiz 1:0 nach Overtime
  • SCB-Stürmer Merelä lobt Schweizer Team: «Ihre Zeit wird sicher kommen»
  • Finne sieht Schweiz als stärksten Gegner vor Kanada, Tschechien und den USA
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Während die Schweizer nach dem dritten verlorenen WM-Final ohne geschossenes Tor in Folge tief enttäuscht sind, strahlen die Finnen. «Weltmeister! Ich bin so stolz auf jeden Einzelnen», sagt SCB-Stürmer Waltteri Merelä nach dem 1:0-Sieg in der Overtime.

So reagieren die Nati-Stars auf die Final-Enttäuschung
1:23
«Einfach ein Scheissgefühl»:So reagieren die Nati-Stars auf die Final-Enttäuschung

Was machte den Unterschied? «Ich weiss es nicht. Beide Goalies waren wirklich stark. Beide Mannschaften spielten ein sehr gutes Penaltykilling. Und bei drei gegen drei ist es schwierig zu sagen. Die Schweiz hat auch sehr gut gespielt. Doch ich denke, wir haben es verdient.»

Zu Beginn des zweiten Drittels konnten die Schweizer zwei Minuten in Überzahl agieren, brachten aber nichts zustande. «Das war sehr gut gespielt von uns. Das sind die Schlüsselmomente in einem Spiel. Manchmal hat man diese sehr guten Spieler, die damit umgehen können», sagt der 27-Jährige. «Das war mit Abstand das härteste Spiel. Die beiden besten Teams des Turniers standen sich gegenüber. Wir wussten, dass der Start sehr wichtig sein würde, und haben sehr gut begonnen.»

«Ihre Zeit wird sicher kommen»

Dann spendet der Stürmer der Schweiz Trost. «Das Schweizer Eishockey hat sich unglaublich entwickelt und ist an einem ganz anderen Ort als noch vor etwa zehn Jahren. Wir haben gegen Kanada, die USA oder Tschechien gespielt und es gibt keine Frage, dass die Schweiz der stärkste Gegner war. Sie haben diesen Kern der Mannschaft. Sie werden nicht locker lassen. Ihre Zeit wird sicher kommen.»

Mehr zur WM in Zürich und Fribourg
Captain Josi lässt Zukunft offen, Biasca macht Ansage
Mit Video
«Es tut so weh»
Nati-Stars sind bitter enttäuscht – Josi lässt Zukunft offen
Vom Kapitän über den Waldbesitzer zum Knuddel-Papa
So ticken unsere Silberhelden
Vom Kapitän über den Waldbesitzer zum Knuddel-Papa
Revanche-Gelüste bei den Finnen vor WM-Final
Mit Video
«Wir werden bereit sein»
Revanche-Gelüste bei den Finnen vor WM-Final
Nati-Coach Cadieux zofft sich heftig mit Norwegen-Bank
«Das ist ein Mangel an Klasse»
Nati-Coach Cadieux zofft sich heftig mit Norwegen-Bank

Wie viele Spieler, mag auch der Finne das Overtime-Format 3-gegen-3 nicht. «Ich persönlich bin kein Fan davon. Es sollte fünf gegen fünf gespielt werden. Speziell im Final, wenn danach keine Spiele mehr anstehen. Doch es ist, wie es ist. So sind die Regeln und es ist für beide Mannschaften das Gleiche.»

Darauf angesprochen, dass er als einziger SCB-Vertreter bei der WM der Schweiz Gold weggeschnappt hat, sagt Merelä: «Ich hoffe, sie mögen mich noch in Bern. Und hoffentlich gewinnen wir dort das grosse Ding auch.» Der SCB hat allerdings seit dem Titel 2019 keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Und wie gedenkt der Stürmer, der seit zwei Jahren beim SCB spielt, zu feiern? «Ich denke, ich habe ein paar Feldschlösschen verdient.» Prost! 

So wild feiern die Finnen den Weltmeistertitel
1:02
Mega-Party in Helsinki:So wild feiern die Finnen den Weltmeistertitel

Neben Merelä konnten mit den Servette-Stars Vili Saarijärvi, Sakari Manninen und Jesse Puljujärvi, Biel-Goalie Harri Säteri, den Langnau-Stürmern Hannes Björninen und Saku Mäenalanen sowie ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen weitere NL-Stars den Titel feiern. Dazu waren mit Jussi Tapola (Ambri) und Ville Peltonen (bisher Servette, in Zukunft Ajoie) zwei NL-Trainer als Assistenten von Headcoach Antti Pennanen im Einsatz.

Tippspiel zur Hockey-WM

Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community.

Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.

Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community.

Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.

Jetzt mitmachen
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
SC Bern
SC Bern
Finnland
Finnland
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Bern
        SC Bern
        Finnland
        Finnland
        Eishockey-WM 2026
        Eishockey-WM 2026
        Schweiz
        Schweiz