Der SC Bern hatte nur einen Vertreter an der WM. Doch um den Hals von Waltteri Merelä hängt die Gold-Medaille, welche die Schweiz so gerne gewonnen hätte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Finnland gewinnt WM-Final gegen Schweiz 1:0 nach Overtime

SCB-Stürmer Merelä lobt Schweizer Team: «Ihre Zeit wird sicher kommen»

Finne sieht Schweiz als stärksten Gegner vor Kanada, Tschechien und den USA

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Während die Schweizer nach dem dritten verlorenen WM-Final ohne geschossenes Tor in Folge tief enttäuscht sind, strahlen die Finnen. «Weltmeister! Ich bin so stolz auf jeden Einzelnen», sagt SCB-Stürmer Waltteri Merelä nach dem 1:0-Sieg in der Overtime.

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Was machte den Unterschied? «Ich weiss es nicht. Beide Goalies waren wirklich stark. Beide Mannschaften spielten ein sehr gutes Penaltykilling. Und bei drei gegen drei ist es schwierig zu sagen. Die Schweiz hat auch sehr gut gespielt. Doch ich denke, wir haben es verdient.»

Zu Beginn des zweiten Drittels konnten die Schweizer zwei Minuten in Überzahl agieren, brachten aber nichts zustande. «Das war sehr gut gespielt von uns. Das sind die Schlüsselmomente in einem Spiel. Manchmal hat man diese sehr guten Spieler, die damit umgehen können», sagt der 27-Jährige. «Das war mit Abstand das härteste Spiel. Die beiden besten Teams des Turniers standen sich gegenüber. Wir wussten, dass der Start sehr wichtig sein würde, und haben sehr gut begonnen.»

«Ihre Zeit wird sicher kommen»

Dann spendet der Stürmer der Schweiz Trost. «Das Schweizer Eishockey hat sich unglaublich entwickelt und ist an einem ganz anderen Ort als noch vor etwa zehn Jahren. Wir haben gegen Kanada, die USA oder Tschechien gespielt und es gibt keine Frage, dass die Schweiz der stärkste Gegner war. Sie haben diesen Kern der Mannschaft. Sie werden nicht locker lassen. Ihre Zeit wird sicher kommen.»

Wie viele Spieler, mag auch der Finne das Overtime-Format 3-gegen-3 nicht. «Ich persönlich bin kein Fan davon. Es sollte fünf gegen fünf gespielt werden. Speziell im Final, wenn danach keine Spiele mehr anstehen. Doch es ist, wie es ist. So sind die Regeln und es ist für beide Mannschaften das Gleiche.»

Darauf angesprochen, dass er als einziger SCB-Vertreter bei der WM der Schweiz Gold weggeschnappt hat, sagt Merelä: «Ich hoffe, sie mögen mich noch in Bern. Und hoffentlich gewinnen wir dort das grosse Ding auch.» Der SCB hat allerdings seit dem Titel 2019 keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Und wie gedenkt der Stürmer, der seit zwei Jahren beim SCB spielt, zu feiern? «Ich denke, ich habe ein paar Feldschlösschen verdient.» Prost!

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Neben Merelä konnten mit den Servette-Stars Vili Saarijärvi, Sakari Manninen und Jesse Puljujärvi, Biel-Goalie Harri Säteri, den Langnau-Stürmern Hannes Björninen und Saku Mäenalanen sowie ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen weitere NL-Stars den Titel feiern. Dazu waren mit Jussi Tapola (Ambri) und Ville Peltonen (bisher Servette, in Zukunft Ajoie) zwei NL-Trainer als Assistenten von Headcoach Antti Pennanen im Einsatz.

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