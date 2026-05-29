An der Eishockey-WM läuft die K.o.-Phase. Und die Nati darf weiter von Gold träumen und sorgt mit den gezeigten Leistungen im ganzen Land für grosse Euphorie. Hier gibts alle Spiele und Resultate vom Turnier 2026.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz

16 Teams in zwei Achtergruppen

Nati in Gruppe A

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Spielplan Eishockey-WM 2026 PDF Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz! Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz! Download Spielplan 2026 als PDF

Was die Nati am Heimturnier zeigt, ist schlicht ganz grosses Kino. Nach dem souveränen Gruppensieg ohne Punktverlust steht sie mittlerweile in der K.o.-Phase und lässt das ganze Land von der historischen Goldmedaille träumen. Bis zum möglichen Final in der Swiss Life Arena in Zürich fehlt nun nicht mehr viel. Gelingt ausgerechnet am Heimturnier der ganz grosse Wurf?

Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026

Samstag, 30. Mai – Halbfinals

15.20 Uhr: Schweiz – Norwegen

20 Uhr: Kanada – Finnland

15.20 Uhr: – Norwegen 20 Uhr: Kanada – Finnland Sonntag, 31. Mai

15.30 Uhr: Spiel um Bronze

20.20 Uhr: Spiel um Gold

Resultate vergangener Spiele

Freitag, 15. Mai 2026

16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)

16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)

20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)

20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)

Samstag, 16. Mai 2026

12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)

12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)

16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)

16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)

20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)

20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)

Sonntag, 17. Mai 2026

12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)

12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)

16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)

16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)

20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)

20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)

Montag, 18. Mai 2026

16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)

16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)

20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)

20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)

Dienstag, 19. Mai 2026

16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)

16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)

20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)

20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)

Mittwoch, 20. Mai 2026

16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)

16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)

20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)

20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)

Donnerstag, 21. Mai 2026

16.20 Uhr: Lettland – Finnland (1:7)

16.20 Uhr: Kanada – Norwegen (6:5 n.V.)

20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien (4:1)

20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei (1:5)

Freitag, 22. Mai 2026

16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn (6:2)

16.20 Uhr: Kanada – Slowenien (3:1)

20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien (4:0)

20.20 Uhr: Schweden – Italien (3:0)

Samstag, 23. Mai 2026

12.20 Uhr: Lettland – USA (4:2)

12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien (4:0)

16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn (9:0)

16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien (2:3)

20.20 Uhr: Österreich – Deutschland (2:6)

20.20 Uhr: Norwegen – Schweden (3:2)

Sonntag, 24. Mai 2026

16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland (0:6)

16.20 Uhr: Dänemark – Italien (3:2, n.P.)

20.20 Uhr: Finnland – Österreich (5:2)

20.20 Uhr: Slowakei – Kanada (1:5)

Montag, 25. Mai 2026

16.20 Uhr: USA – Ungarn (7:3)

16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen (1:4)

20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien (6:3)

20.20 Uhr: Slowenien – Italien (5:1)

Dienstag, 26. Mai 2026

12.20 Uhr: Ungarn – Lettland (1:8)

12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark (4:3, n.V.)

16.20 Uhr: USA – Österreich (4:1)

16.20 Uhr: Schweden – Slowakei (4:2)

20.20 Uhr: Schweiz – Finnland (4:2)

20.20 Uhr: Tschechien – Kanada (2:3)

Donnerstag, 28. Mai – Viertelfinals

16.20 Uhr: Finnland – Tschechien (4:1)

16.20 Uhr: Kanada – USA (4:0)

20.20 Uhr: Schweiz – Schweden (3:1)

20.20 Uhr: Norwegen – Lettland (2:0)