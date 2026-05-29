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Nati peilt Finaleinzug an
Der komplette Spielplan der Eishockey-WM 2026

An der Eishockey-WM läuft die K.o.-Phase. Und die Nati darf weiter von Gold träumen und sorgt mit den gezeigten Leistungen im ganzen Land für grosse Euphorie. Hier gibts alle Spiele und Resultate vom Turnier 2026.
Publiziert: 00:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
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Vom 15.–31. Mai tragen Zürich und Freiburg die Eishockey-WM 2026 aus.
Foto: Blick

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
  • 16 Teams in zwei Achtergruppen
  • Nati in Gruppe A
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan Eishockey-WM 2026 PDF

Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!

Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan 2026 als PDF

Was die Nati am Heimturnier zeigt, ist schlicht ganz grosses Kino. Nach dem souveränen Gruppensieg ohne Punktverlust steht sie mittlerweile in der K.o.-Phase und lässt das ganze Land von der historischen Goldmedaille träumen. Bis zum möglichen Final in der Swiss Life Arena in Zürich fehlt nun nicht mehr viel. Gelingt ausgerechnet am Heimturnier der ganz grosse Wurf?

Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026

  • Samstag, 30. Mai – Halbfinals
    15.20 Uhr: Schweiz – Norwegen
    20 Uhr: Kanada – Finnland
  • Sonntag, 31. Mai
    15.30 Uhr: Spiel um Bronze
    20.20 Uhr: Spiel um Gold
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Resultate vergangener Spiele

  • Freitag, 15. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)
    16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)
    20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)
    20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)
  • Samstag, 16. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)
    12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)
    16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)
    16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)
    20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)
    20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)
  • Sonntag, 17. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)
    12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)
    16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)
    16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)
    20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)
    20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)
  • Montag, 18. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)
    16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)
    20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)
    20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)
  • Dienstag, 19. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)
    16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)
    20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)
    20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)
  • Mittwoch, 20. Mai 2026
    16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)
    16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)
    20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)
    20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)

  • Donnerstag, 21. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Finnland (1:7)
    16.20 Uhr: Kanada – Norwegen (6:5 n.V.)
    20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien (4:1)
    20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei (1:5)

  • Freitag, 22. Mai 2026
    16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn (6:2)
    16.20 Uhr: Kanada – Slowenien (3:1)
    20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien (4:0)
    20.20 Uhr: Schweden – Italien (3:0)
  • Samstag, 23. Mai 2026
    12.20 Uhr: Lettland – USA (4:2)
    12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien (4:0)
    16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn (9:0)
    16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien (2:3)
    20.20 Uhr: Österreich – Deutschland (2:6)
    20.20 Uhr: Norwegen – Schweden (3:2)
  • Sonntag, 24. Mai 2026
    16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland (0:6)
    16.20 Uhr: Dänemark – Italien (3:2, n.P.)
    20.20 Uhr: Finnland – Österreich (5:2)
    20.20 Uhr: Slowakei – Kanada (1:5)
  • Montag, 25. Mai 2026
    16.20 Uhr: USA – Ungarn (7:3)
    16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen (1:4)
    20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien (6:3)
    20.20 Uhr: Slowenien – Italien (5:1)

  • Dienstag, 26. Mai 2026
    12.20 Uhr: Ungarn – Lettland (1:8)
    12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark (4:3, n.V.)
    16.20 Uhr: USA – Österreich (4:1)
    16.20 Uhr: Schweden – Slowakei (4:2)
    20.20 Uhr: Schweiz – Finnland (4:2)
    20.20 Uhr: Tschechien – Kanada (2:3)

  • Donnerstag, 28. Mai – Viertelfinals
    16.20 Uhr: Finnland – Tschechien (4:1)
    16.20 Uhr: Kanada – USA (4:0)
    20.20 Uhr: Schweiz – Schweden (3:1)
    20.20 Uhr: Norwegen – Lettland (2:0)
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Slowenien
Slowenien
Italien
Italien
Ungarn
Ungarn
Österreich
Österreich
Kanada
Kanada
Tschechien
Tschechien
Dänemark
Dänemark
Finnland
Finnland
Deutschland
Deutschland
Grossbritannien
Grossbritannien
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Lettland
Lettland
Norwegen
Norwegen
Slowakei
Slowakei
Schweden
Schweden
Schweiz
Schweiz
USA
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        Österreich
        Kanada
        Kanada
        Tschechien
        Tschechien
        Dänemark
        Dänemark
        Finnland
        Finnland
        Deutschland
        Deutschland
        Grossbritannien
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        Eishockey-WM 2026
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        Lettland
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        Norwegen
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        Slowakei
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        Schweden
        Schweden
        Schweiz
        Schweiz
        USA
        USA