Darum gehts
- Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
- 16 Teams in zwei Achtergruppen
- Nati in Gruppe A
Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!
Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!
Was die Nati am Heimturnier zeigt, ist schlicht ganz grosses Kino. Nach dem souveränen Gruppensieg ohne Punktverlust steht sie mittlerweile in der K.o.-Phase und lässt das ganze Land von der historischen Goldmedaille träumen. Bis zum möglichen Final in der Swiss Life Arena in Zürich fehlt nun nicht mehr viel. Gelingt ausgerechnet am Heimturnier der ganz grosse Wurf?
Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026
- Samstag, 30. Mai – Halbfinals
15.20 Uhr: Schweiz – Norwegen
20 Uhr: Kanada – Finnland
- Sonntag, 31. Mai
15.30 Uhr: Spiel um Bronze
20.20 Uhr: Spiel um Gold
Resultate vergangener Spiele
- Freitag, 15. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)
16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)
20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)
20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)
- Samstag, 16. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)
12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)
16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)
16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)
20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)
20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)
- Sonntag, 17. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)
12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)
16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)
16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)
20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)
20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)
- Montag, 18. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)
16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)
20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)
20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)
- Dienstag, 19. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)
16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)
20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)
20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)
- Mittwoch, 20. Mai 2026
16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)
16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)
20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)
20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)
Donnerstag, 21. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Finnland (1:7)
16.20 Uhr: Kanada – Norwegen (6:5 n.V.)
20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien (4:1)
20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei (1:5)
- Freitag, 22. Mai 2026
16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn (6:2)
16.20 Uhr: Kanada – Slowenien (3:1)
20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien (4:0)
20.20 Uhr: Schweden – Italien (3:0)
- Samstag, 23. Mai 2026
12.20 Uhr: Lettland – USA (4:2)
12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien (4:0)
16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn (9:0)
16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien (2:3)
20.20 Uhr: Österreich – Deutschland (2:6)
20.20 Uhr: Norwegen – Schweden (3:2)
- Sonntag, 24. Mai 2026
16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland (0:6)
16.20 Uhr: Dänemark – Italien (3:2, n.P.)
20.20 Uhr: Finnland – Österreich (5:2)
20.20 Uhr: Slowakei – Kanada (1:5)
- Montag, 25. Mai 2026
16.20 Uhr: USA – Ungarn (7:3)
16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen (1:4)
20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien (6:3)
20.20 Uhr: Slowenien – Italien (5:1)
Dienstag, 26. Mai 2026
12.20 Uhr: Ungarn – Lettland (1:8)
12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark (4:3, n.V.)
16.20 Uhr: USA – Österreich (4:1)
16.20 Uhr: Schweden – Slowakei (4:2)
20.20 Uhr: Schweiz – Finnland (4:2)
20.20 Uhr: Tschechien – Kanada (2:3)
- Donnerstag, 28. Mai – Viertelfinals
16.20 Uhr: Finnland – Tschechien (4:1)
16.20 Uhr: Kanada – USA (4:0)
20.20 Uhr: Schweiz – Schweden (3:1)
20.20 Uhr: Norwegen – Lettland (2:0)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
7
20
18
3
Lettland
7
7
12
4
USA
7
4
11
5
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
7
-28
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
7
-23
1