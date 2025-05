Darum gehts USA-Eishockeyteam im WM-Finale: Schlüsselspieler und ihre Leistungen

Zach Werenski: Offensivstarker Verteidiger mit 82 Punkten in der NHL-Saison

Frank Nazar III: 21-jähriger Topskorer mit je sechs Toren und Assists

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Zach Werenski

Die 0:3-Niederlage im ersten Duell gegen die Schweiz in Herning verpasste er noch, weil sein Material noch nicht eingetroffen war. Für den Verteidiger, der diese Saison bei den Columbus Blue Jackets 11,5 Millionen Dollar (9,4 Mio. Franken) verdiente, ist es die dritte WM. Er hat die mit Abstand produktivste Saison hinter sich und war mit 82 Punkten (und 23 Toren) der zweitbeste Skorer unter den Verteidigern hinter Cale Makar (92 Punkte) und ist neben dem Colorado-Star und Quinn Hughes (Vancouver) einer der drei Finalisten für die Vergabe der Norris Trophy für den besten NHL-Back. Auch an der WM zeigt der 27-Jährige seine Offensivqualitäten. Fast jedes Mal, wenn er aufrückt, wird es gefährlich. Mit ihm haben die Amerikaner alle sechs Spiele gewonnen und dabei stets mindestens fünf Treffer erzielt.

Mit Verteidiger Zach Werenski (links, gegen den Schweden Mikael Backlund) haben die Amerikaner alle sechs WM-Spiele gewonnen. Foto: keystone-sda.ch

Jeremy Swayman

In der Vorrunde erlebte der Keeper aus Alaska einen üblen Abend, als die USA gegen Norwegen (6:5 n.V.) eine 5:1-Führung verspielten. Doch wie seine Vorderleute steigerte er sich im Verlauf des Turniers und zeigte seine beste Leistung im Halbfinal gegen Schweden. Welches Standing er in der NHL hat, zeigt der Umstand, dass die Boston Bruins den inzwischen 26-Jährigen 2024 mit einem 8-Jahresvertrag ausgestattet haben, der ihm pro Saison umgerechnet 6,8 Mio. Franken einbringt. Schmerzensgeld, wenn man bedenkt, dass die Erfolgsjahre der Bruins vorbei sein dürften.

Jeremy Swayman (im Bild gegen den Schweden William Nylander) spielte im Halbfinal sein bestes WM-Spiel. Foto: imago/Bildbyran

Conor Garland

Der häufige Linienkollege von Pius Suter bei den Vancouver Canucks kommt auf den grösseren Eisfeldern in Europa noch besser zur Geltung als in der NHL. Der nur 1,73 Meter grosse Stürmer ist enorm wirblig. Dazu ist er bissig und schreckt nicht davor zurück, sich mit Gegnern, die 20 Zentimeter grösser sind, anzulegen. An der WM hat er je fünf Tore und Assists auf dem Konto.

Conor Garland feiert das 3:0 der USA gegen Schweden. Foto: Getty Images

Tage Thompson

38, 47, 29 und 44 – das ist seine beeindruckende Tor-Ausbeute in den letzten vier Saisons in der NHL mit den Buffalo Sabres. Der mit 1,97 Meter wie eine Bohnenstange gewachsene Stürmer aus dem Wüstenstaat Arizona ist trotz seiner Grösse mobil. In der NHL schaffte der in der ersten Runde gedraftete Stürmer erst mit leichter Verspätung den Durchbruch, weil er sich erst an seine Körpermasse gewöhnen musste. Auch an seiner dritten WM holt er eine Medaille, nachdem er schon 2018 und 2021 Bronze geholt hatte. Zudem war er schon U18- und U20-Weltmeister.

Tage Thompson (rechts) setzt seinen Körper gegen Jesper Mattila ein. Foto: keystone-sda.ch

Frank Nazar III.

Er ist erst 21 Jahre alt, trumpft aber an der WM bereits gross auf. Mit je sechs Toren und Assists ist der beste Skorer der Amerikaner. Ganz grosse Klasse war zum Beispiel sein Pass vor dem 5:2 im Halbfinal, der den Schweden das Genick brach. Der Stürmer der Chicago Blackhawks machte den Weg für Jackson Lacombe mit einem raffinierten Zuspiel hinter dem Rücken durch frei. Der nur 1,78 Meter grosse Mann aus Detroit spielt wie viele der neuen US-Generation. Er ist äusserst mobil und kann mit der Scheibe umgehen. Der Junioren-Weltmeister von 2024, der als Nummer 13 gedraftet wurde, schaffte im Verlauf der Saison den Sprung von der AHL in die NHL, wo er fast einen halben Punkt pro Spiel buchte und auch ein Grund war, dass Philipp Kurashev nur wenig zum Zug kam.

Frank Nazar feiert einen Treffer gegen Deutschland. Foto: Getty Images

Shane Pinto

Eine halbe Saison (41 Spiele) wurde der Stürmer der Ottawa Senators 2023/24 von der NHL aus dem Verkehr gezogen. Der Grund? Der New Yorker hatte seine Kumpels in den USA mit seinem Geld Sportwetten platzieren lassen, was illegal ist. Dieser Fehltritt kostete ihn rund eine Million Franken Salär. In der abgelaufenen Saison verdiente er nun umgerechnet 4,1 Mio. und zeigt wie im Vorjahr eine starke WM. Im Halbfinal schraubte der 24-Jährige mit einem Tor und zwei Assists sein Total auf zehn Skorerpunkte.

Shane Pinto bringt Schwedens Goalie Jacob Markström ins Schwitzen. Foto: AFP