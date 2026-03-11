HCD-Captain Matej Stransky wurde von Genfs Markus Granlund im letzten Quali-Spiel noch abgefangen. Letzterer wurde in Bern als Liga-Topskorer gefeiert. Der Finne sagt, wann und wie er erfahren hat, dass Stransky geschont wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Markus Granlund überholt Matej Stransky als Topskorer der NL-Saison 2025/26

Stransky war im letzten Spiel überzähliger Ausländer und spielte nicht

Granlund erzielt 54 Punkte, Stransky beendet Saison mit 53 Zählern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Matej Stransky hat seine mit Abstand beste NL-Saison hingelegt, was die Punkte-Ausbeute betrifft. 53 Zähler scheffelt er mit 28 Toren und 25 Assists. Vor der letzten Quali-Runde führt der HCD-Captain mit drei Skorerpunkten vor Servette-Stürmer Markus Granlund. Eigentlich greift der Tscheche schon nach der Topskorer-Krone.

Doch im letzten Spiel der Regular Season passierts: Granlund bucht zwei Tore und zwei Assists – und überholt damit noch seinen Konkurrenten um die Ehre des besten Skorers. Der Grund: Stransky ist im Kehraus-Spiel gegen Biel überzähliger Ausländer. Ist das nicht bitter?

«Nein», sagt der Davoser Leader, «das ärgert mich nicht. Es war wichtiger, dass unser neuer Goalie (Roope Taponen, die Red.) und Ludvig Claesson zu Spielpraxis kommen vor den Playoffs und im Team integriert werden.» Da stelle er die eigenen Statistiken gerne hinten an, um dann aber noch schmunzelnd anzufügen: «Ich habe mehr Tore geschossen als Markus, das ist, was für mich zählt.»

Granlund riecht in Pause Lunte

Granlund landet bei einem Total von 22 Treffern und 32 Zuspielen. Hat sich der Finne zum Ziel gesetzt, Stransky noch zu überholen und gar gewusst, dass dieser überzählig ist? «Das habe ich in der ersten Pause von einem Mitspieler erfahren und dachte, dass ich jetzt vielleicht noch eine Chance habe.» Zu diesem Zeitpunkt hat er einen Assist auf dem Konto. Die Aufholjagd beginnt. Der Olympiasieger von 2022 bereitet gegen Kloten ein weiteres Tor vor und schiesst das 6:0 und 7:0. Er hievt sich damit auf den Topskorer-Thron mit einem Punkt Vorsprung.

«Das sind individuelle Zahlen», so Granlund, «daran wird sich in einigen Jahren niemand mehr erinnern. Es dreht sich alles nur um die Playoffs, da will ich meine Fussstapfen hinterlassen.»

Die 14 NL-Topskorer und WL-Topskorerinnen Im Rahmen des Topskorer-Engagements fördert PostFinance die Nachwuchsabteilungen der Eishockeyklubs der National League und Women’s League in der Saison 2025/26 mit 318’600 Franken. Für die Women’s League wird ein Pauschalbetrag von 150'000 Franken ausgeschüttet, der gleichmässig auf die acht Teams verteilt wird. So wird die nachhaltige und gleichmässige Förderung des Frauen- und Mädchen-Eishockeys in der ganzen Schweiz sichergestellt.

Markus Granlund, Servette, 16’000 Franken

Matej Stransky, Davos, 15’900 Franken

Luca Fazzini, Lugano, 14’100 Franken

Austin Czarnik, Lausanne, 13’800 Franken

Sven Andrighetto, ZSC Lions, 12’300 Franken

Andre Pettersson, SCL Tigers, 12’000 Franken

Dominik Kubalik, Zug, 11’700 Franken

Fabio Hofer, Biel, 11’700 Franken

Henrik Borgström, Fribourg, 11’700 Franken

Tyler Moy, SCRJ Lakers, 10’800 Franken

Anttoni Honka, Ajoie, 10’800 Franken

Michael Joly, Ambri, 10’500 Franken

Victor Ejdsell, Bern, 8700 Franken

Dario Meyer, Kloten, 8400 Franken Lara Stalder, Zug, 53 Punkte (21 Tore/32 Assists)

Estelle Duvin, Bern, 47 (21/26)

Ann-Frédérique Guay, Fribourg, 40 (15/25)

Michaela Pejzlova, Ambri, 35 (18/17)

Kristi Shashkina, ZSC Lions, 26 (10/16)

Lucia Haluskova, Davos, 19 (11/8)

Lea MacLeod, Langenthal, 16 (7/9)

Tatum White, Neuchâtel, 14 (11/3) Im Rahmen des Topskorer-Engagements fördert PostFinance die Nachwuchsabteilungen der Eishockeyklubs der National League und Women’s League in der Saison 2025/26 mit 318’600 Franken. Für die Women’s League wird ein Pauschalbetrag von 150'000 Franken ausgeschüttet, der gleichmässig auf die acht Teams verteilt wird. So wird die nachhaltige und gleichmässige Förderung des Frauen- und Mädchen-Eishockeys in der ganzen Schweiz sichergestellt.

Markus Granlund, Servette, 16’000 Franken

Matej Stransky, Davos, 15’900 Franken

Luca Fazzini, Lugano, 14’100 Franken

Austin Czarnik, Lausanne, 13’800 Franken

Sven Andrighetto, ZSC Lions, 12’300 Franken

Andre Pettersson, SCL Tigers, 12’000 Franken

Dominik Kubalik, Zug, 11’700 Franken

Fabio Hofer, Biel, 11’700 Franken

Henrik Borgström, Fribourg, 11’700 Franken

Tyler Moy, SCRJ Lakers, 10’800 Franken

Anttoni Honka, Ajoie, 10’800 Franken

Michael Joly, Ambri, 10’500 Franken

Victor Ejdsell, Bern, 8700 Franken

Dario Meyer, Kloten, 8400 Franken Lara Stalder, Zug, 53 Punkte (21 Tore/32 Assists)

Estelle Duvin, Bern, 47 (21/26)

Ann-Frédérique Guay, Fribourg, 40 (15/25)

Michaela Pejzlova, Ambri, 35 (18/17)

Kristi Shashkina, ZSC Lions, 26 (10/16)

Lucia Haluskova, Davos, 19 (11/8)

Lea MacLeod, Langenthal, 16 (7/9)

Tatum White, Neuchâtel, 14 (11/3) Mehr

In der Festhalle in Bern verraten alle Topskorer der National League und besten Punktesammlerinnen der Women’s League ihre Glücksbringer, ihr Lieblings-Auswärtsstadion oder das Klublogo, das ihnen am besten gefällt. Bevor am Donnerstag für einige von ihnen die Play-Ins starten, geben sich die Stars die Ehre. In zwei der Jerseys stecken jedoch nicht jene Spieler, die eigentlich hätten den PostFinance-Scheck in Empfang nehmen müssen. Lausannes Austin Czarnik lässt sich aus persönlichen Gründen von Théo Rochette vertreten.

Und in den Ambri-Farben steht Michael Joly auf der Bühne, eigentlich «nur» der zweitbeste Punktesammler der Leventiner. Der Beste wäre Chris DiDomenico, dessen Vertrag Anfang März vom Klub aufgelöst worden ist. Trotz eines Einsatzes weniger als Joly hat DiDomenico sechs Zähler mehr auf dem Konto als sein kanadischer Landsmann.