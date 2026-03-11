Die Regular Season der National League ist Geschichte. Der ideale Zeitpunkt, um genauer hinzuschauen. Das waren die bösen Buben und Saubermänner der Liga.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Keiner sammelte so viele Strafminuten wie Igor Jelovac, mit seinen 84 Minuten ist der Rappi-Verteidiger der böse Bube der Liga. Jelovac sass jedoch nicht nur oft in der Kühlbox, er wanderte auch zweimal direkt unter die Dusche. Genauso wie übrigens auch die Davoser Spektakel-Stürmer Matej Stransky und Filip Zadina, die zeigen, dass sie nicht nur skoren, sondern auch rustikaler zur Sache gehen können.

Mit seinen 84 Strafminuten kommt Jelovac exakt auf den gleichen Wert wie Lausannes Aurélien Marti, der in der Vorsaison der meistbestrafste Spieler war. Diesen Wert letztmals übertroffen hat Ajoies Bösewicht Valentin Pilet 2022/23 mit 90 Strafminuten. In dieser Saison liegt Pilet mit 76 Strafminuten auf Rang 2, bestritt aber auch neun Spiele weniger als Jelovac.

Die SCRJ Lakers (578 Minuten) und Davos (569 Minuten) sammelten auch als Teams am meisten Strafminuten und stellten so die These, dass sich ohne Disziplin nichts erreichen lässt, ad absurdum. Davos gewann die Quali souverän, das siebtklassierte Rappi ist das Überraschungsteam. Derweil ist die Saison für das bravste Team Kloten (301 Minuten) bereits beendet. Ein Kloten-Spieler ist auch der Saubermann der Liga: Keijo Weibel landete in 49 Spielen kein einziges Mal auf der Strafbank.

Die Strafenkönige

Igor Jelovac (SCRJ Lakers) 84 Minuten Valentin Pilet (Ajoie) 76 Minuten Filip Zadina (Davos) 74 Minuten Jiri Sekac (Lugano) und Matej Stransky (Davos) je 70 Minuten

Am meisten Spieldauer-Disziplinarstrafen

Igor Jelovac (SCRJ Lakers), Valetin Pilet (Ajoie), Jiri Sekac (Lugano), Matej Stransky (Davos), Malte Strömwall (SCRJ Lakers) und Filip Zadina (Davos) je 2

Am meisten 5-Minuten-Strafen

David Aebischer (Lugano), Igor Jelovac (SCRJ Lakers), Valentin Pilet (Ajoie), Jiri Sekac (Lugano), Matej Stransky (Davos), Malte Strömwall (SCRJ Lakers) und Filip Zadina (Davos) je 2.

Am meisten 2-Minuten-Strafen

Josh Jooris (Servette) 23 Erik Brännström (Lausanne), Rodwin Dionicio (Biel) und Joel Salzgeber (SCL Tigers) je 20.

5. Aurélien Marti (Lausanne) 19

Die Saubermänner ohne Strafminuten

Keijo Weibel (Kloten) in 49 Spielen Matteo Romanenghi (Ajoie) in 43 Spielen Nik Lehmann (SCL Tigers) in 35 Spielen Beni Waidacher (Davos) und Levin Moser (Bern) in je 31 Spielen

Die Strafenbilanz der Klubs

SCRJ Lakers 578 Minuten Davos 569 Minuten Servette 532 Minuten Lausanne 518 Minuten Lugano 488 Minuten Ambri 437 Minuten Biel 429 Minuten Ajoie 423 Minuten Zug 413 Minuten Fribourg 395 Minuten ZSC Lions 371 Minuten SCL Tigers 366 Minuten Bern 339 Minuten Kloten 301 Minuten

Am meisten Spieldauer-Disziplinarstrafen pro Klub

Davos 8 Lugano und SCRJ Lakers je 7

4. Lausanne und Servette je 6

Am meisten 5-Minuten-Strafen pro Klub

Davos 9 Lugano 8 Lausanne, SCRJ Lakers und Servette je 6

Am meisten 2-Minuten-Strafen pro Klub

SCRJ Lakers 199 Servette 191 Biel 187 Fribourg 185 Davos 182

Quelle: sihf.ch/nationalleague.ch

