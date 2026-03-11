DE
Nach 52 Quali-Runden
Das sind die bösen Buben der National League

Die Regular Season der National League ist Geschichte. Der ideale Zeitpunkt, um genauer hinzuschauen. Das waren die bösen Buben und Saubermänner der Liga.
Publiziert: 07:45 Uhr
Igor Jelovac (o.) ist der meistbestrafteste Spieler der Liga. Hier bearbeitet der Rappi-Verteidiger ZSC-Stürmer Chris Baltisberger.
Marcel AllemannReporter Eishockey

Keiner sammelte so viele Strafminuten wie Igor Jelovac, mit seinen 84 Minuten ist der Rappi-Verteidiger der böse Bube der Liga. Jelovac sass jedoch nicht nur oft in der Kühlbox, er wanderte auch zweimal direkt unter die Dusche. Genauso wie übrigens auch die Davoser Spektakel-Stürmer Matej Stransky und Filip Zadina, die zeigen, dass sie nicht nur skoren, sondern auch rustikaler zur Sache gehen können.

Mit seinen 84 Strafminuten kommt Jelovac exakt auf den gleichen Wert wie Lausannes Aurélien Marti, der in der Vorsaison der meistbestrafste Spieler war. Diesen Wert letztmals übertroffen hat Ajoies Bösewicht Valentin Pilet 2022/23 mit 90 Strafminuten. In dieser Saison liegt Pilet mit 76 Strafminuten auf Rang 2, bestritt aber auch neun Spiele weniger als Jelovac.

Die SCRJ Lakers (578 Minuten) und Davos (569 Minuten) sammelten auch als Teams am meisten Strafminuten und stellten so die These, dass sich ohne Disziplin nichts erreichen lässt, ad absurdum. Davos gewann die Quali souverän, das siebtklassierte Rappi ist das Überraschungsteam. Derweil ist die Saison für das bravste Team Kloten (301 Minuten) bereits beendet. Ein Kloten-Spieler ist auch der Saubermann der Liga: Keijo Weibel landete in 49 Spielen kein einziges Mal auf der Strafbank. 

Die Strafenkönige

  1. Igor Jelovac (SCRJ Lakers) 84 Minuten
  2. Valentin Pilet (Ajoie) 76 Minuten
  3. Filip Zadina (Davos) 74 Minuten
  4. Jiri Sekac (Lugano) und Matej Stransky (Davos) je 70 Minuten

Am meisten Spieldauer-Disziplinarstrafen

  1. Igor Jelovac (SCRJ Lakers), Valetin Pilet (Ajoie), Jiri Sekac (Lugano), Matej Stransky (Davos), Malte Strömwall (SCRJ Lakers) und Filip Zadina (Davos) je 2
Am meisten 5-Minuten-Strafen

  1. David Aebischer (Lugano), Igor Jelovac (SCRJ Lakers), Valentin Pilet (Ajoie), Jiri Sekac (Lugano), Matej Stransky (Davos), Malte Strömwall (SCRJ Lakers) und Filip Zadina (Davos) je 2.

Am meisten 2-Minuten-Strafen

  1. Josh Jooris (Servette) 23
  2. Erik Brännström (Lausanne), Rodwin Dionicio (Biel) und Joel Salzgeber (SCL Tigers) je 20.
    5. Aurélien Marti (Lausanne) 19

Die Saubermänner ohne Strafminuten

  1. Keijo Weibel (Kloten) in 49 Spielen
  2. Matteo Romanenghi (Ajoie) in 43 Spielen
  3. Nik Lehmann (SCL Tigers) in 35 Spielen
  4. Beni Waidacher (Davos) und Levin Moser (Bern) in je 31 Spielen
Die Strafenbilanz der Klubs

  1. SCRJ Lakers 578 Minuten
  2. Davos 569 Minuten
  3. Servette 532 Minuten
  4. Lausanne 518 Minuten
  5. Lugano 488 Minuten
  6. Ambri 437 Minuten
  7. Biel 429 Minuten
  8. Ajoie 423 Minuten
  9. Zug 413 Minuten
  10. Fribourg 395 Minuten
  11. ZSC Lions 371 Minuten
  12. SCL Tigers 366 Minuten
  13. Bern 339 Minuten
  14. Kloten 301 Minuten

Am meisten Spieldauer-Disziplinarstrafen pro Klub

  1. Davos 8
  2. Lugano und SCRJ Lakers je 7
    4. Lausanne und Servette je 6

Am meisten 5-Minuten-Strafen pro Klub

  1. Davos 9
  2. Lugano 8
  3. Lausanne, SCRJ Lakers und Servette je 6

Am meisten 2-Minuten-Strafen pro Klub

  1. SCRJ Lakers 199
  2. Servette 191
  3. Biel 187
  4. Fribourg 185
  5. Davos 182

Quelle: sihf.ch/nationalleague.ch

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
