Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Sieger der Sieger: HC Davos

Sie hätten auch längst die Füsse hochlagern können, die Davoser. Doch sie zeigen der Konkurrenz noch einmal, wo der Hammer hängt. Auswärts servieren sie die Finalisten der beiden letzten Jahre, Lausanne (6:2) und ZSC Lions (2:1), ab. Hut ab, die Playoffs können kommen!

1:09 Neu für Hockey-Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Verlierer: SCL Tigers

Nach einer Saison, in der sie der Konkurrenz zeigten, wie viel man mit weniger Geld erreichen kann, bleiben die Tiger auf der Zielgerade ohne Sprit im Tank stehen. In den fünf Spielen nach dem Olympia-Break holt Langnau keinen Punkt mehr und enttäuscht am Samstag im Strich-Gipfel in Biel (1:5). Bitter.

Tabelle nach den Olympischen Spielen: 1. Davos 5 Spiele, 12 Punkte, 2. Servette 5/11. 3. SCRJ Lakers 5/11. 4. Kloten 5/10. 5. Fribourg 4/9. 6. Biel 5/8. 7. Zug 5/8. 8. Lausanne 5/8. 9. ZSC Lions 5/8. 10. Ambri 5/7. 11. Lugano 5/5. 12. Bern 5/4. 13. Ajoie 4/1. 14. SCL Tigers 5/0.

Gewinner: Christian Dubé

Der EHC Biel hat seinen Ruf als Meister des Trainerwechsels zementiert: In den zehn Spielen nach der Entlassung von Martin Filander fahren die Seeländer unter Christian Dubé 16 Punkte ein und holen sich die Big Points in den Derbys gegen Bern und zuletzt Langnau, die den Sprung in die Play-Ins sichern. Dabei startete der charismatische Kanadier mit fünf Punkten Rückstand auf den Strich. Jetzt geht es für Dubé gegen den SCB, wo er Anfang Oktober als Tapola-Nachfolger im Gespräch war, aber leer ausging.

Verlierer: Regel 69.1

0:45 Nach Coaches Challenge: Darum wird Luganos Alatalo-Goal annulliert

Kaum eine Runde vergeht in der Quali-Endphase, in der die Regel 69.1 nicht für Diskussionen sorgt. Diesmal beschäftigt der Tatbestand der «Behinderung am Torhüter» das Schiedsrichter-Duo Micha Hebeisen und Julien Staudenmann (siehe Video oben). Minutenlang betrachten sie die Szene des vermeintlichen Siegestreffers von Luganos Santeri Alatalo und sind sich dabei zunächst nicht einig. Dann entscheiden sie sich, den Treffer wegen einer Behinderung von Zach Sanford an Goalie Ludovic Waeber zu streichen. Kloten ist dadurch gerettet, Ambri schaut in die Röhre und Lugano muss ums Heimrecht im Viertelfinal bangen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Regel 69.1, die den Unparteiischen etwas gar viel Spielraum lässt, für Aufregung sorgen wird.

Gewinner: Steve Kellenberger

Schon fast kitschig verläuft der Abschied von Kloten-Captain Kellenberger. Der 39-Jährige, der nun U18-Trainer wird, bereitet das 2:1 in der Overtime vor, die den vorzeitigen Klassenerhalt der Zürcher Unterländer auch mathematisch besiegeln. Danach fliessen bei «Chälli» die Tränen.

Ein letztes Spiel hat das Klotener Urgestein am Montag in Genf noch. Da kann er es mit seinen Teamkollegen auf der langen Rückfahrt im Bus noch einmal so richtig krachen lassen. Da bleibt kein Auge und auch keine Kehle trocken.

2:15 Kellenberger nach Sieg: «Am Schluss haben wir das Glück beansprucht»

Gewinner: Jussi Tapola

Ambri muss zwar in den Playout-Final gegen Ajoie. Dennoch gehört Trainer Jussi Tapola zu den Siegern der Woche. Am Dienstag trennte sich der Klub von Diva Chris DiDomenico, den der Finne kaltgestellt hatte, obwohl er jetzt nur noch über fünf Ausländer verfügt. Und am Mittwoch verlängerten die Biancoblù den Vertrag mit Tapola gleich um drei Jahre. Die Mannschaft leistet dem fordernden Ex-SCB-Coach die Gefolgschaft, gewinnt beide Spiele nach der DiDo-Trennung. Gegen Ajoie ohne Glanz (3:2 n.P.), gegen Bern (4:1) aber fulminant. Von ungewöhnlichen Emotionen berichtet Ambri-Torschütze Isacco Dotti danach gegenüber RSI. Man habe in der Kabine für einmal mit Lugano (siehe Regel 69.1) mitgefiebert.