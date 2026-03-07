Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die neuste Ausgabe der Dokumentarfilmserie «Inside Plus» von Mysports in Zusammenarbeit mit Blick ist ZSC-Star Denis Malgin (29) gewidmet, den man in der Liga und bei der Nati als Spektakelstürmer kennt. So hast du ihn aber noch nie gesehen – er öffnet seine Wohnungstüre und zeigt sich privat.

Der Star in seinem Daheim in Herrliberg ZH ist nicht er, sondern sein Sohn Nate. Denis Malgin und seine Frau Emelie sind vor zweieinhalb Jahren erstmals Eltern geworden. «Wenn ich nach Hause komme, Nate und Emelie da sind, macht mich das glücklich – es ist einfach ein schönes Gefühl», sagt Malgin, der nicht zu den grossen Lautsprechern gehört, gerührt.

Das Werk von Filmemacher Florian Zutt trägt den Namen «Denis Malgin – der stille Meistermacher, vom Einzelkünstler zum Leader». Es zeigt, was den Stürmer auch mit 29 noch antreibt, täglich besser zu werden, und wie akribisch und mit welchen Methoden er daran arbeitet. Zu Wort kommen unter anderem auch Trainer Marco Bayer und ZSC-Captain Patrick Geering, die erklären, was Malgin zu einem so besonderen Spieler macht.

Im Hauptfokus steht aber das Familienleben. Und dabei erfährst du auch, weshalb Denis und Emelie Malgin ihren Sohn Nate dreisprachig aufwachsen lassen. Und dass für Nate eigentlich gar nicht sein Papi der Lieblingsspieler beim ZSC ist.

Derzeit erholt sich Malgin noch von seiner Schulterverletzung, die er sich an den Olympischen Spielen in Mailand zugezogen hat. Seine Rückkehr wird demnächst erwartet.