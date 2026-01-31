Lawrence Pilut hat zwei schwere Verletzungen hinter sich gebracht. In der neusten Folge der Dok-Serie «Inside Plus» von Mysports in Zusammenarbeit mit Blick spricht der Spektakel-Verteidiger über seine Leidenszeit und seinen Antreib auf dem Weg zurück.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die neuste Ausgabe der Dokumentarfilmserie «Inside Plus» von Mysports in Zusammenarbeit mit Blick ist dem schwedisch-amerikanischen Spektakel-Verteidiger Lawrence Pilut (30) gewidmet, der zunächst wegen eines Achillessehnenrisses eine ganze Saison verpasst hat und deshalb bei Lausanne ausrangiert wurde.

Bei den SCRJ Lakers erhielt Pilut eine neue Chance, doch nach lediglich vier Partien erfolgte mit einer gravierenden Schulter-Verletzung und anschliessender Operation der nächste Langzeit-Ausfall. Wie bitter!

Das Werk von Filmemacher Florian Zutt trägt den Namen «Lawrence Pilut – aufgeben gibt's nicht». Es zeigt auf bewegende Weise, woher Pilut den Antrieb nimmt, sich immer wieder zurückzukämpfen. Und mit welch positiver Einstellung und Ausstrahlung er das Ganze angeht. «Klar gibt diese Warum-Momente, das ist menschlich, aber da muss man durch», sagt Pilut.

Zu Wort kommen dabei auch seine Frau Linnea, Rappi-Trainer Johann Lundskog, Goalie Melvin Nyffeler und Captain Nico Dünner, die von der Einstellung des 30-Jährigen schwärmen. Lawrence Pilut ist nicht nur ein herausragender Eishockeyspieler, sondern ein aussergewöhnlicher Mensch. Diese Woche ist er endlich in den Spielbetrieb zurückgekehrt.