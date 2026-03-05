Jetzt kann man bei Blick auch einem oder mehreren Teams der National League folgen und ist so stets auf dem Laufenden. Das stösst auch in der Eishockey-Szene auf Anklang.

Andrea Brändli unterstützt EHC Kloten trotz Karriere in Schweden

Nati-Stürmer Nino Niederreiter (33) ist derzeit bei den Winnipeg Jets zum Zuschauen verdammt, nachdem er sich wegen seinen Knieproblemen einer Arthroskopie hatte unterziehen müssen. Er hofft aber, dass es zum Ende der Regular Season noch zu zwei, drei Einsätzen reicht und er an der Heim-WM teilnehmen kann.

Als ihn Blick auf «Follow My Team», die Möglichkeit, auf Blick einem Klub der National League folgen zu können und mit News sowie Highlight-Videos versorgt zu werden, anspricht, sagt der vierfache WM-Silber-Held: «Ich folge dem HC Davos.» Warum? «Weil ich drei Jahre bei den Junioren in Davos gespielt habe und dort 2009 unter Arno Del Curto mein Profi-Debüt gegeben habe. Und weil mein alter Kumpel Enzo Corvi, mit dem ich einst bei den Mini des EHC Chur und später in der Nati spielte, dort ist. Und dann interessiert mich auch, was mit Andres Ambühl nach seiner fantastischen Karriere beim HCD läuft.»

Der Churer, der über 1000 NHL-Spiel in den Knochen hat, ist nicht der Einzige, der das Geschehen in der National League aus der Ferne interessiert beobachtet. «Ich folge dem EHC Kloten und hoffe, dass sie es mindestens noch in die Play-Ins schaffen», sagt Andrea Brändli (28), die der Schweiz bei den Olympischen Spielen in Mailand mit ihren Paraden die Bronze-Medaille ermöglichte.

Die Nati-Torhüterin spielt seit 2018 im Ausland und befindet sich mit Quali-Sieger Frölunda derzeit in Schweden in den Playoffs. «Ich fühle mich immer noch sehr mit dem EHC Kloten verbunden. Der Klub ist immer noch tief verwurzelt in meinem Herzen und das wird er auch immer bleiben. Es ist mein Heimatverein, bei dem ich mit dem Hockey begann. Meine Eltern leben immer noch in Kloten und auch ich bin jeweils im Sommer dort.»

«Follow My Team» sei «eine coole Sache», findet Brändli und fügt an: «Ich würde mich natürlich freuen, wenn es das dereinst auch für die Postfinance Womens League gibt.»

Im Gegensatz zu Niederreiter, der als Fahnenträger bei Olympischen Spielen in Mailand im Einsatz war, verpassten Brändli und ihre Teamkolleginnen die Eröffnungsfeier im San Siro, weil sie mit einem Norovirus flachlag.

