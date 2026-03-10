Seit Montagabend ist die Qualifikation der National-Saison vorbei. Der HC Davos hat sich über 52 Runden den ersten Platz und eine hervorragende Ausgangslage für die Playoffs (werden wie Playouts im Best of Seven gespielt) gesichert. Bevor das beste Team der Regular Season aber wieder im Einsatz steht, gehen ab kommendem Donnerstag die Play-Ins über die Bühne, wo die letzten beiden Playoff-Plätze vergeben werden.
Modus der Play-Ins
In der ersten Serie spielt der Siebte gegen den Achten. In der zweiten Serie der Neunte gegen den Zehnten. Der Modus sieht jeweils Hin- und Rückspiel vor. Auch das Playout zwischen Ajoie und Ambri beginnt einen Tag vor den Playoff-Viertelfinals. Für die Teams auf den Rängen 11 und 12 (Tigers und Kloten) ist die Saison nach der Quali vorbei. In der Übersicht siehst Du, wie es in der National League nach den 52 Quali-Runden in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht – und auf wen dein Team als Nächstes trifft.
Play-Ins (ab 12. März)
SCRJ Lakers (7.) – Zug (8.)
Spieldaten: 12. März, 14. März
Der Sieger der ersten Serie zwischen den Lakers und Zug steht in den Playoffs, der Verlierer bekommt eine zweite Chance in zwei Spielen gegen den Sieger der zweiten Serie zwischen Biel und Bern, wo am 16. und 18. März um den achten und letzten Playoff-Platz gespielt wird.
Bern (9.) – Biel (10.)
Spieldaten: 12. März, 14. März
Das sind die Spielregeln
Gezählt werden über zwei Partien die Tore, nicht die Punkte. Im Hinspiel kann es zu einem Unentschieden kommen, nach 60 Minuten ist auf jeden Fall Schluss. Im Rückspiel wird bis zur Entscheidung gespielt, Verlängerungen dauern 20 Minuten, gespielt wird mit je fünf Feldspielern.
Das besser platzierte Team spielt zuerst auswärts.
Playoffs (ab 20. März)
Davos (1.) – Zug/Bern/Biel
Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April
Fribourg (2.) – SCRJ Lakers/Zug
Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April
Servette (3.) – Lausanne (6.)
Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April
ZSC Lions (4.) – Lugano (5.)
Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April
Playout (ab 21. März)
Ambri (13.) – Ajoie (14.)
Spieldaten: 21. März, 24. März, 28. März, 31. März, evtl. 4. April, evtl. 7. April, evtl. 11. April
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42