Die Regular Season ist durch – die heisseste Saisonphase steht an. Bis zum ersten Playoff-Viertelfinal muss sich der Hockey-Fan aber noch ein bisschen gedulden.

Blick Sportdesk

Seit Montagabend ist die Qualifikation der National-Saison vorbei. Der HC Davos hat sich über 52 Runden den ersten Platz und eine hervorragende Ausgangslage für die Playoffs (werden wie Playouts im Best of Seven gespielt) gesichert. Bevor das beste Team der Regular Season aber wieder im Einsatz steht, gehen ab kommendem Donnerstag die Play-Ins über die Bühne, wo die letzten beiden Playoff-Plätze vergeben werden.

Modus der Play-Ins

In der ersten Serie spielt der Siebte gegen den Achten. In der zweiten Serie der Neunte gegen den Zehnten. Der Modus sieht jeweils Hin- und Rückspiel vor. Auch das Playout zwischen Ajoie und Ambri beginnt einen Tag vor den Playoff-Viertelfinals. Für die Teams auf den Rängen 11 und 12 (Tigers und Kloten) ist die Saison nach der Quali vorbei. In der Übersicht siehst Du, wie es in der National League nach den 52 Quali-Runden in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht – und auf wen dein Team als Nächstes trifft.

Play-Ins (ab 12. März)

SCRJ Lakers (7.) – Zug (8.)

Spieldaten: 12. März, 14. März

Der Sieger der ersten Serie zwischen den Lakers und Zug steht in den Playoffs, der Verlierer bekommt eine zweite Chance in zwei Spielen gegen den Sieger der zweiten Serie zwischen Biel und Bern, wo am 16. und 18. März um den achten und letzten Playoff-Platz gespielt wird.

Bern (9.) – Biel (10.)

Spieldaten: 12. März, 14. März

Das sind die Spielregeln

Gezählt werden über zwei Partien die Tore, nicht die Punkte. Im Hinspiel kann es zu einem Unentschieden kommen, nach 60 Minuten ist auf jeden Fall Schluss. Im Rückspiel wird bis zur Entscheidung gespielt, Verlängerungen dauern 20 Minuten, gespielt wird mit je fünf Feldspielern.

Das besser platzierte Team spielt zuerst auswärts.

Playoffs (ab 20. März)

Davos (1.) – Zug/Bern/Biel

Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April

Fribourg (2.) – SCRJ Lakers/Zug

Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April

Servette (3.) – Lausanne (6.)

Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April

ZSC Lions (4.) – Lugano (5.)

Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April

Playout (ab 21. März)

Ambri (13.) – Ajoie (14.)

Spieldaten: 21. März, 24. März, 28. März, 31. März, evtl. 4. April, evtl. 7. April, evtl. 11. April