Emotionaler Langnauer Abschied von Kult-Finne Pesonen

Sportlich ging es für die SCL Tigers im letzten Quali-Spiel gegen die ZSC Lions um nichts mehr. Und trotzdem war es ein grosser Abend im Emmental – es war die Dernière von Captain Harri Pesonen.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Nachdem die Play-Ins am Samstag verpasst wurden, steht dieses letzte Quali- und Saisonspiel der SCL Tigers im Zeichen des Abschieds. Etwa von Dario Rohrbach, der im Dress von Langnau zum Nationalspieler wurde und nun nach Bern weiterzieht. Vor allem aber von Harri Pesonen, dem 37-jährigen Kult-Finnen, der nach sieben Jahren beim Klub keinen neuen Vertrag mehr erhält.

Die Fans widmen ihm eine riesige Choreo in seiner Landessprache. «Kiitos Harri!» (zu Deutsch «Danke Harri!») ist in grossen Lettern zu lesen. Vor dem Spiel wird Christoph Harnisch von Mysports interviewt, der ein einmaliges Ritual mit Pesonen pflegte. Nach jedem Heimsieg der Tigers warf er ihm seinen Flachmann zu und Pesonen nahm genüsslich einen Schluck der Appenzeller-Mischung. «Es ist ein trauriger Tag», gesteht Harnisch.

Mit den Söhnen auf dem Eis

Gemeinsam mit Pesonen dürfen seine beiden Söhne aufs Eis, als Helmüberbringer der Postfinance-Tospkorer. Es sind rührende Szenen an diesem Montagabend in Langnau. Pesonen gesteht: «Es ist sehr emotional für mich.» Derweil macht der ebenfalls scheidende Teamkollege Rohrbach klar: «Wir wollen uns für Harri zerreissen!»

Doch mit einem Sieg zum Abschied wird es nichts, ihren guten Start können die SCL Tigers nicht in Tore ummünzen. Am Ende muss Harri Pesonen bei seinem letzten Match in Langnau und im Langnau-Dress als 0:2-Verlierer vom Eis.