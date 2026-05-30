«Vi er Optimister» ist das Pendant der Norweger zum Nati-Hit «W. Nuss vo Bümpliz». Hier kommt das Nati-Inside vor dem WM-Halbfinal am Samstagnachmittag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nur vier Spieler im Samstag-Warmup auf dem Eis in Zürich

Tickets für WM-Halbfinal Schweiz-Norwegen kosten bis zu 2200 Franken

Fanzone Zürich erwartet 10'000 Fans, Zugang könnte eingeschränkt werden

Nur vier Spieler im Warm-up

Das Gros des Teams aktiviert die Muskeln abseits des Eises unter der Leitung von Performance Coach Stefan Schwitter. Nur Spieler, die am Nachmittag nicht zum Zug kommen dürften, stehen am Samstagmorgen im Warm-up auf dem Eis: der gesperrte Timo Meier, Verteidiger Lukas Frick und die Goalies Sandro Aeschlimann und Reto Berra. Obwohl Leonardo Genoni nicht auf dem Eis ist, kann man davon ausgehen, dass er am Nachmittag gegen Norwegen im Tor stehen wird. Oder macht es Nati-Coach Jan Cadieux wie Sean Simpson 2013, als Berra den Halbfinal gegen die USA (3:0) bestritt und Martin Gerber im Final gegen Schweden ins Tor zurückkehrte?

Norweger singen sich zum Duell mit der Nati

Mit ihrem Vorstoss in die Halbfinals sind die Norweger auf dem Eis die Sensation des Turniers geworden. Auch musikalisch haben sie einiges drauf. Auf Instagram ist zu sehen, wie sie nach Siegen jeweils zusammen in der Kabine voller Enthusiasmus den norwegischen Song «Vi er Optimister» (auf Deutsch: «Wir sind Optimisten», siehe Video oben) des 2020 verstorbenen heimischen Sängers Jahn Teigen singen – auch Trainer Petter Thoresen ist da mit voller Inbrunst dabei. Da stellt sich natürlich die Frage, wer singt am Samstag nach dem Spiel: Die Nati-Fans mit den Spielern «W. Nuss vo Bümpliz» oder die Norweger «Vi er Optimister»?

1:02 Nach historischem Sieg: Norweger feiern Halbfinaleinzug mit Schlager in der Kabine

Nati erstmals mit Nachmittags-Bonus

Bei den bisherigen vier WM-Halbfinalspielen 2013, 2018, 2024 und 2025 musste die Nati jeweils in der zweiten Halbfinal-Partie am Abend ran. Nun bekommt sie den Vorteil der ersten Partie um 15.20 Uhr, was gegenüber dem Kontrahenten im Medaillenspiel am Sonntag ein entscheidender Vorteil sein kann. «Die paar Extra-Stunden, die man bekommt, können einiges verändern. Nur schon, weil man wesentlich früher ins Bett kommt», ist Nino Niederreiter, der als einziger Nati-Spieler bei allen Halbfinals mit von der Partie war, überzeugt.

Niederreiter stellt sich den Fans

Die Nati-Spieler haben vor den Spielen jeweils die Wahl, ob sie die 400 Meter vom Teamhotel zum Stadion abgeschirmt mit dem Bus oder zu Fuss absolvieren wollen. Nati-Star Nino Niederreiter wählt jeweils die erste Variante: «Ich laufe gerne rüber.» Auch wenn er dann auf dem Weg von Fans erkannt wird. «Es gibt dann solche, die einfach klatschen und uns anfeuern. Oder auch solche, die ein Autogramm oder ein Foto machen wollen», sagt er. Für ihn ist das kein Problem: «Wir sind dankbar, dass die Fans da sind, uns unterstützen und Energie geben. Da gebe ich gerne etwas zurück.»

Gepfefferte Preise für Tickets

Auf Viagogo waren am Samstagmorgen noch vereinzelte Tickets für den Halbfinal Schweiz – Norwegen erhältlich. Kostenpunkt: 635 Franken aufwärts. Beim Ticketportal Stubhub sind noch Tickets für 450 Euro zu haben. Für den Halbfinal der Kanadier gegen Finnland am Abend kosten die günstigsten Tickets bei Viagogo rund 100 Franken. Beim Final am Sonntag liegen die Preise derzeit bei nicht weniger als 2200 Franken für ein Einzelticket.

Warnung vor Fanzone-Grossandrang

Die IIHF erwartet für die Halbfinalspiele am Samstag und für die Medaillenspiele am Sonntag einen Grossandrang in der offiziellen Fanzone neben der Swiss Life Arena in Zürich. Die Gesamtkapazität von 10'000 Fans könnte wie schon am letzten Wochenende ausgeschöpft werden. Dann ist kein Zugang mehr möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohlen, sich über die offiziellen Kanäle der IIHF (Webseite, Instagram) vorgängig zu informieren. Die Fanzone in Freiburg bleibt am Wochenende geöffnet, obwohl im WM-Zweitspielort keine Partien mehr stattfinden.