Der SCB findet keinen Weg aus der Negativspirale. Trainer Jussi Tapola muss in Bern seinen Hut nehmen. Im Kommentar von Stephan Roth erfährst du, warum diese Entscheidung nahezu alternativlos ist.

1/5 Jussi Tapola wurde am Mittwochmorgen als SCB-Trainer abgesetzt. Foto: keystone-sda.ch

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Nach der 1:5-Pleite gegen Fribourg am Dienstag war der SCB zum Handeln gezwungen. Nach der dritten Niederlage war eine Wende zum Guten kaum mehr vorstellbar. Der SCB war in einer Sackgasse. Trainer Jussi Tapola fand keinen Knopf und keinen Hebel, um die Blockade in den Köpfen der Spieler zu eliminieren. Und auch die Mannschaft fand keinen Weg, ihre Probleme selbst zu lösen.

Deshalb war der Entscheid, sich von Tapola zu trennen, nahezu alternativlos, auch wenn man beim SCB versuchte, den Trainer zu stützen und geplant hatte, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Dabei steht es ausser Frage, dass Tapola ein ausgewiesener Fachmann ist. Diese Mannschaft auf Rang 3 zu führen, war eine Leistung. Sonst wäre er seinen Job schon nach dem unverzeihlichen Auftritt im letzten Playoff-Spiel zu Hause gegen Gottéron losgeworden. Doch der Finne schaffte es in dieser Saison nicht mehr, den enormen Druck und die Negativität, die in Bern seit den Jahren herrscht, zu managen.

Die Erfolge der Vergangenheit hängen wie dunkle Wolken über dem SCB und sorgen für eine toxische Atmosphäre. Dabei erinnert der SCB an die Toronto Maple Leafs oder an den tief gefallenen englischen Fussball-Giganten Manchester United.

Anspruch und Realität stehen in einem krassen Missverhältnis, auch wenn der SCB (letztmals 2019 Meister) noch nicht so lange wie Toronto (1967) oder ManUnited (2013) auf den grossen Wurf wartet. In diesem Klima gibt ein Sieg keinen Schwung, sondern führt nur zu einem kurzen Durchatmen. Der Stress-Zustand bleibt. Auf einen Schritt vorwärts folgen zwei rückwärts.

Dabei hilft auch die von Boss Marc Lüthi zelebrierte SCB-DNA nicht. Mit mehr Einsatz, Arbeitswille und Kampfgeist alleine lassen sich Probleme nicht lösen. Da ist es, wie wenn man mit dem Auto im Schlamm steckt und Vollgas gibt.

4:23 SC Bern – Fribourg 1:5: Drei schnelle Gegentore – SCB erlebt rabenschwarze Minuten