1/5 Jussi Tapolas Zeit an der SCB-Bande ist abgelaufen. Foto: keystone-sda.ch

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Das 1:5 gegen Fribourg-Gottéron ist die berühmte Niederlage zu viel. Der SC Bern trennt sich per sofort von Trainer Jussi Tapola (51). Damit ziehen die Berner nach dem missglückten Saisonstart die Reissleine. Mit ihm zusammen wird auch Assistenztrainer Pasi Puistola (47) «mit sofortiger Wirkung freigestellt», wie der Klub in einer Medienmitteilung schreibt.

«Leider mussten wir feststellen, dass die sportliche Entwicklung seit Saisonstart nicht unseren Erwartungen entspricht», wird Sportdirektor Martin Plüss zitiert. «Nach einer Analyse der Situation sind wir zum Schluss gekommen, dass es für die kommenden Aufgaben eine Veränderung auf der Trainerposition braucht.»

Nach neun Spielen stehen die Berner erst mit acht Punkten da, sind in der Tabelle nur auf Platz 11. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz beträgt bereits neun Zähler. Gegen Fribourg kassiert der SCB die dritte Niederlage in Serie, es ist die sechste in dieser Saison.

Schöb übernimmt ad interim

Tapola wurde im Sommer 2023 als neuer Trainer vorgestellt, führte das Team direkt auf Rang 5. Die darauffolgende Saison schloss man auf Platz 3 ab und qualifizierte sich für die Champions Hockey League. Vor einem Jahr wurde der Vertrag des Finnen vorzeitig bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert. Damals schrieb der Klub, dass man mit ihm «den eingeschlagenen Weg noch mindestens zwei Jahre weitergehen» möchte. Daraus wird nun nichts. Tapola muss die Berner verlassen. Er geht gemeinsam mit Puistola, der erst auf diese Saison hin zum Klub stiess.

Wer Tapolas Nachfolge antritt, ist noch offen. Bis zur Ernennung eines neuen Headcoaches übernimmt ad interim der bisherige Assitenztrainer Patrick Schöb (38) den Job. Zu seinem Assistenten wird Tuomas Tuokkola (49), der aktuell Coaching-Mitglied bei der U21-Mannschaft und Leiter Entwicklung SCB Future ist. Ihren ersten Einsatz haben sie am Freitag, wenn Bern auswärts bei Meister ZSC Lions ran muss.